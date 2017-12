CSV 2004 Tomis pleacă încrezătoare spre Polonia

Deşi se anunţă o adversară mult mai dificilă decât AEL Limassol, formaţie pe care CS Volei 2004 Tomis Constanţa a întâlnit-o în primul tur al Cupei CEV la volei feminin, PTPS Pila nu pare a fi o echipă de nebătut. De şapte ori participantă în Liga Campionilor, vicecampioana Poloniei a fost afectată în acest sezon de criza financiară şi a fost nevoită să renunţe la unele dintre cele mai bune jucătoare ale sale, printre care şi cele două jucătoare de la echipa naţională, Agnieszka Bednarek-Kasza şi Milena Sadurek (ajunsă la CSU Metal Galaţi). PTPS Pila a mizat în acest sezon mai mult pe jucătoarele tinere, însă acest lucru pare să nu-i fi priit în campionat, unde în primele zece etape nu a bifat decât patru victorii, clasându-se momentan doar pe poziţia a şasea, cu 14 puncte. Acest lucru le-a dat curaj voleibalistelor constănţene, care au plecat încrezătoare, în această dimineaţă, spre Polonia. „Am avut o perioadă de pregătire foarte bună. Ne simţim foarte bine şi pregătite să abordăm prima întâlnire cu Pila. Ne-a prins bine această pauză competiţională pentru că am reuşit să punem la punct unele lucruri la antrenamente şi să ne pregătim mai bine pentru meciurile cu polonezele. Mergem acolo să învingem şi sperăm să obţinem victoria. Este bine că am avem mai multe înformaţii despre Pila decât am avut despre Limassol. Am vizionat şi câteva meciuri cu ele şi sperăm să ne impunem acolo pentru a avea o misiune mai uşoară în partida de aici”, a spus Mira Topic. În primul tur al Cupei CEV, Pila a trecut de una dintre echipele cu nume în Europa, Volero Zurich (Elveţia), după o dublă victorie cu 3:2. „Am văzut patru meciuri cu Pila în campionat şi cele două pe care le-au jucat cu Volero Zurich în primul tur din Cupa CEV. Avem mai multe informaţii despre ele decât am avut despre cipriote, dar nu se pot compara cele două echipe. Este adevărat că nu mai seamănă cu echipa de anul trecut. Rămâne de văzut dacă Tomis va reuşi să obţină calificarea în următorul tur. Noi sperăm la acest lucru şi sperăm să facem o figură frumoasă în faţa acestei adversare”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Aleksandar Boskovic.

STRÂMBU ŞI VÂLCU NU AU FĂCUT DEPLASAREA. Formaţia constănţeană a deplasat la Pila un lot format doar din zece jucătoare: Simanic, Barun, Gavrilescu, Plchotova, Topic, Konecna, Vujovic, Pristavu, Cazacu şi Bobi. Nu au făcut deplasarea Teodora Strâmbu, împrumutată la IOR Bucureşti, împreună cu Andra Cucu, şi Adriana Vâlcu. Echipa este însoţită de Costinel Stan (director tehnic), Aleksandar Boskovic (antrenor principal), Constantin Alexe (antrenor secund) şi Marian Bucureşteanu (fizioterapeut). Partida dintre CSV 2004 Tomis şi PTPS Pila, contând pentru optimile de finală ale Cupei CEV, va avea loc miercuri, de la ora 19.00.