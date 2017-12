CSV 2004 Tomis pregăteşte returul cu Pila

Deşi a cedat prima partidă din acest an disputată în campionat, 2:3 la Galaţi, cu CSU Metal, CS Volei 2004 Tomis Constanţa rămâne optimistă şi încrezătoare în şansele pe care le are la câştigarea campionatului în acest sezon. Înfrângerea de duminică pare să nu le fi afectat pe voleibalistele constănţene, care nu au cedat uşor la Galaţi, deşi au fost conduse cu 2:0 de campioanele României. „Nu am început meciul prea bine şi cred că acest lucru ne-a costat şi pe final. Campionatul nu este jucat. Cred că nu am făcut un meci foarte rău la Galaţi şi totul rămâne să se decidă la turneele finale”, a spus Katarina Barun, jucătoarea care a contribuit decisiv la redresarea Tomisului în Sala “Siderurgistul” din Galaţi. Din păcate, şansa nu le-a surâs voleibalistelor constănţene în setul decisiv. „Nu a fost uşor. În ultimul set am avut de recuperat o diferenţă foarte mare. Vom vedea cât de importantă este această înfrângere la finalul campionatului. După acest retur de campionat vor mai avea loc şi turneele din play-off. Sper ca atât noi, cât şi Galaţi, să ne calificăm în primele patru şi să ne reîntâlnim atunci”, a declarat antrenorul Aleksandar Boskovic. Până atunci însă, CSV 2004 Tomis are o misiune importantă şi în cupele europene, unde are mari şanse să ajungă în sferturile de finală ale Cupei CEV. Miercuri, de la ora 20.00, în Sala Sporturilor din Constanţa are loc manşa retur a optimilor de finală cu PTPS Pila (Polonia), partidă în cadrul căreia un singur set îi este necesar echipei antrenate de Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe pentru a ajunge în sferturi. „Ne pregătim acum pentru meciul cu Pila. Este bine că avem un moral bun, chiar şi după ce am cedat la Galaţi. Nu am făcut un meci rău acolo. Diferenţa dintre ele şi noi nu a fost prea mare şi trebuie să ne gândim că am cedat totuşi în faţa unei echipe care joacă în Liga Campionilor. Ne concentrăm acum pentru a doua partidă cu polonezele, pentru că ne dorim o nouă victorie în faţa lor”, a anunţat secundul Constantin Alexe. PTPS Pila soseşte astăzi la Constanţa, polonezele urmând să se antreneze, de la ora 20.00, în Sala Sporturilor.