CSV 2004 Tomis - PTPS Pila, pe 6 şi 13 ianuarie

Datele de disputare ale celor două întâlniri dintre CS Volei 2004 Tomis Constanţa şi PTPS Pila (Polonia), din cadrul optimilor de finală ale Cupei CEV la volei feminin, au fost stabilite de către oficialii celor două cluburi. Prima manşă, care va avea loc în Polonia, a fost programată pe 6 ianuarie, de la ora 19.00, returul urmând să se desfăşoare o săptămână mai târziu, pe 13 ianuarie, de la ora 20.00, la Constanţa. „Am discutat şi cu cei de acolo şi am căzut de acord asupra acestor date. Cred că este bine că se va juca aşa, pentru că ambele echipe au mai multe soluţii în ceea ce priveşte transportul”, a declarat directorul sportiv al CSV 2004 Tomis, Constantin Ferenţi. Cum începutul de an va fi unul extrem de dificil pentru formaţia constănţeană, voleibalistele pregătite de Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe nu vor avea liber decât pe 25 şi 26 decembrie. „Este un lucru minunat că aceste fete îşi doresc să meargă mai departe în cupele europene şi îşi sacrifică aceste Sărbători pentru acest obiectiv. Imediat după meciul cu Pila, pe 9 ianuarie, vom avea meciul de la Galaţi, cu Metal, în care, dacă vom avea un rezultat bun, vom lua o opţiune foarte importantă pentru câştigarea campionatului”, a declarat preşedintele clubului constănţean, Cristian Zgabercea, care ştie că “dubla” cu polonezele nu va fi una uşoară. „Campionatul polonez este foarte puternic. Pila a jucat anul trecut în Liga Campionilor. În turul precedent a bătut o câştigătoare de Liga Campionilor. Este o echipă greu de depăşit, dar eu sunt încrezător. Am vorbit cu Ivana Plchotova, care a jucat împotriva lor în sezonul trecut, şi mi-a zis că este încrezătoare că putem depăşi această echipă”, a spus, optimist, Zgabercea.