Cu sau fără Ronaldo?

Aceasta este principala necunoscută pentru brazilieni. După ce a fost criticat pentru jocul slab din meciul de debut cu Croaţia, Ronaldo a acuzat miercuri ameţeli şi a fost la spital, însă selecţionerul Carlos Alberto Parreira nici nu concepe o formulă de start fără golgeterul turneului final din Japonia şi Coreea de Sud. Şi Pele spune ca Brazilia are nevoie de Ronaldo: "Cu siguranţă nu s-a ridicat la nivelul la care ne aşteptăm să fie, dar Brazilia are nevoie de el şi Ronaldo are nevoie de susţinerea noastră". Atacantului brazilian i se mai reproşează şi că are cîteva kilograme în plus, dar Ronaldo se gîndeşte doar la meciul cu Australia: "Am fost examinat şi sînt liniştit. Nu s-a găsit nimic în neregulă. Acum trebuie să mă gîndesc la meciul de duminică". În tabăra australiană, jucătorii sînt conştienţi de dificultatea întîlnirii, dar după revenirea spectaculoasă din meciul cu Japonia antrenorul Guus Hiddink are încredere în elevii săi, capabili de producerea unei mari surprize.

Formaţiile probabile - Brazilia (antrenor Carlos Alberto Parreira): Dida - Cafu, Lucio, Juan, R.Carlos - Kaka, Emerson, Ze Roberto, Ronaldinho - Adriano, Ronaldo (69 Robinho); Australia (antrenor: Guus Hiddink): Schwarzer - Neill, Moore, Chipperfield, Emerton - Grella, Culina, H.Kewell, Wilkshire - Viduka, Bresciano.