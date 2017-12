Cum eradicăm sărăcia energetică?

Mixul energetic diversificat de care dispune România va asigura transformarea sectorului energetic și tranziția către un sector bazat semnificativ pe surse regenerabile de energie, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, IMM și Mediului de Afaceri Bogdan Badea, la forumul "Energie durabilă pentru toți", de la New York. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, peste 800 de oficiali guvernamentali, reprezentanți ai mediului de afaceri, organizațiilor internaționale și societății civile s-au reunit, în perioada 18 - 21 mai, la New York, să evalueze progresul în implementarea angajamentelor asumate în vederea eradicării sărăciei energetice și diminuării emisiilor de gaze cu efect de seră, în cadrul celei de-a doua ediții a forumului "Energie durabilă pentru toți". Lansată de secretarul general al ONU în 2011, inițiativa „Energie durabilă pentru toți” are trei obiective definitorii: asigurarea accesului universal la energie modernă, dublarea ratei globale a eficienței energetice și a ratei de energii regenerabile în mixul energetic global, până în 2030. La nivelul ONU, guvernele au identificat energia durabilă drept prioritate în noua generație de obiective de dezvoltare durabilă ce vor fi adoptate la Summitul privind agenda post-2015, din septembrie. Kandeh Yumkella, reprezentantul special al SG ONU și liderul inițiativei „Energie durabilă pentru toți”, a subliniat rolul sectorului privat în promovarea inovării și investițiilor necesare pentru a îndeplini obiectivele andosate la nivel interguvernamental. „Ritmul și dimensiunea investițiilor necesare pentru transformarea sistemului energetic și asigurarea prosperității depind în mare măsură de intervenția sectorului privat”, a spus Yumkella. România, reprezentată prin secretarul de stat pentru energie Bogdan Badea, a exprimat sprijinul pentru obiectivele inițiativei „Energie durabilă pentru toți“, accentuând că politicile energetice și strategia națională sunt fundamentate pe principiul sustenabilității. Oficialul român a trecut în revistă obiectivele strategiei energetice a Guvernului român, în convergență cu obiectivele comunitare, cu accent pe decarbonizarea sectorului energetic, securitatea aprovizionării cu energie, protecția mediului înconjurător, accesibilitatea prețurilor etc. „Mixul energetic diversificat de care dispune România, pe baza principiului neutralității tehnologice, în care tehnologiile bazate pe combustibili clasici, dar inovative și cu emisii reduse de carbon, inclusiv nuclearul, împreună cu sursele regenerabile de energie, pe măsura întăririi infrastructurii, vor asigura transformarea sectorului energetic și tranziția către un sector bazat semnificativ pe surse regenerabile de energie”, a adăugat oficialul român.

Printre participanții la evenimentul de la New York s-au aflat înalți oficiali din Brazilia, China, Comisia Europeană, Franța, Ghana sau Africa de Sud.