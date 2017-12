Cum ne păzim de hepatitele B și C

Luni, 28 iulie, se celebrează Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hepatitei, ocazie cu care specialiștii trag numeroase semnale de alarmă, dar și prezintă o serie de informații utile populației. Managerul Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, prezent la Constanța, a spus cum trebuie să ținem la distanță atât hepatita B, cât și hepatita C. ”În momentul de față, România are o problemă atât cu virusul hepatitei C, cât și cu cel al hepatitei B. Problema legată de virusul hepatitic B nu mai este atât de mare datorită faptului că vaccinăm nou-născutul încă din maternitate. Mesajul este că vaccinarea este singura modalitate care poate să împiedice infectarea cu virusul hepatitic B și, ca atare, oamenii nu trebuie să se opună, ci să îmbrățișeze această activitate”, a explicat profesorul.

ODATĂ INFECTAT CU VIRUSUL HEPATITIC B, UN PACIENT ARE CIRCA 40 - 60% ȘANSE SĂ RĂMÂNĂ CU VIRUSUL ȘI SĂ DEZVOLTE BOALĂ CRONICĂ DE FICAT, CIROZĂ, RESPECTIV CANCER DE FICAT.

Pentru prevenirea hepatitei C nu există vaccin. ”Trebuie să ne ferim de tatuaje, piercinguri, de acte sexuale neprotejate, de produse de sânge și - este foarte important acest lucru - să nu recurgem, de exemplu, să facem imunoglobulină, sau orice altă drăcovenie care ar crește imunitatea, pentru că există un risc ca aceste produse să fie contaminate. Noi, de exemplu, căutăm la ora actuală pentru virusul hepatitic B, C, respectiv pentru sifilis și teste de culturi pentru bacterii, dar sunt multe alte virusuri care nu se caută nicăieri în lume în produsele de sânge și care pot să se găsească”, a declarat prof. univ. dr. Streinu-Cercel. El a adăugat că de-a lungul istoriei am învățat că produsele de sânge sunt necesare, dar trebuie folosite atunci când ele se impun a fi folosite, și nu întâmplător, când vrem noi să ne creștem imunitatea.

Hepatita C se vindecă în momentul de față, ceea ce este un lucru foarte important, completează profesorul. ”Au apărut o serie de molecule noi, unele dintre ele nu mai necesită asocierea cu interferon și ribavirină, ceea ce este un lucru nemaipomenit. În momentul de față, pentru subtipul care are circulație în România, respectiv 1 b, avem șansa să vindecăm în proporție de 98% acești pacienți, cu condiția ca ei să nu se reinfecteze”, spune profesorul. ACCESIBILITATE În opinia sa, accesibilitatea la tratamentul de ultimă oră trebuie să fie dezvoltată de către sistemul sanitar, respectiv de Casa de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății. ”Peste tot în lume, cele două foruri conduc tot felul de diligențe, pe lângă companiile de medicamente, de găsire a unor modalități concrete de derulare a unor astfel de programe naționale. România a început deja, s-a semnat un ordin prin care se înființează registrul național pentru hepatite, este primul pas”, a adăugat prof. univ. dr. Streinu-Cercel. Registrul are mai multe capitole, primul fiind cel de screening. În momentul de față, prin MS a început derularea unui program cu fonduri norvegiene de screening pentru hepatitele B, C și HIV. ”Va fi o componentă importantă a acestui registru, ca atare, în ultimul an am făcut progrese pe această linie pentru a fi în măsură ca, în momentul în care apare și lista de medicamente compensate și gratuite, să putem să și devenim mult mai operativi din punctul de vedere al terapiei de vindecare”, spune profesorul. De tratamente, în prezent, în forma standard, beneficiază 5.000 de persoane pe an pentru hepatita C. ”Să vedem noile molecule sub ce formă vor fi accesibile populației”, adaugă prof. dr. Streinu-Cercel.