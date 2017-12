Cum ne revenim după masa copioasă de Paște

Sărbătoarea Pascală, la români, este marcată, în cele mai multe cazuri, cu o masă îmbelșugată; poate prea îmbelșugată, în multe dintre situații. Mulți vor să mănânce de toate, de la preparate din carne cât mai diversificate și până la dulciuri, din nou, de cât mai multe tipuri. Și, când avem toate bunătățile în față, este puțin probabil ca acestea să stea neatinse. După ce tragem linie la finalul perioadei, un lucru este cât se poate de clar: organismul are mult de suferit, mai ales dacă nu am făcut mișcare, dacă nu am mâncat salate sau dacă nu ne-am hidratat așa cum trebuie. Ne simțim lipsiți de energie. Pentru a ajuta organismul să se recupereze, specialiștii ne dau câteva sfaturi. În primul rând, este recomandat ca, la prima oră a dimineții, să bem un pahar cu apă cu lămâie. Pe lângă faptul că energizează organismul, ajută și la stimularea sistemului digestiv. Se recomandă un mic dejun cât mai sărac caloric, iaurt cu cereale sau un ou fiert sau o salată. Pe parcursul zilei trebuie redusă cantitatea de carne (în special cea roșie) și preparate și se recomandă consumul de legume bogate în fibre (ceapă, morcovi, ridichi, castraveţi), dar și fructe. O soluție de energizare și purificare a organismului constă și în consumul de sucuri proaspete de sfeclă, morcovi şi mere. Mișcarea și hidratarea sunt și ele esențiale. Apa ajută la eliminarea toxinelor, la stimularea metabolismului, dar va reda și energia.