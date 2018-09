Cum pot fi identificați elevii afectați de violențe domestice?

Profesorii vor fi capabili să identifice mai ușor elevii care asistă la scene de violență în familie! Liceul Teoretic George Călinescu din Constanța a devenit partener în cadrul unui proiect Erasmus + WIDE (Witnessing Domestic Violence and an Audit Education in the School System) prin intermediul căruia câțiva profesori constănțeni au devenit mai buni în identificarea elevilor care sunt traumatizați de violența domestică. Cursul de formare a avut loc în perioada 2-3 noiembrie 2017, iar la conferința de încheiere, care s-a ținut săptămâna aceasta, au participat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Constanța, directori ai unităților de învățământ preuniversitar din oraș și reprezentanți ai instituțiilor partenere. De asemenea, au fost prezenți formatorii cursului de formare pe modelul de intervenție WIDE, precum și participanții la acest curs, care s-a derulat la Liceul Teoretic George Călinescu.

Cu prilejul acestei conferințe, au fost prezentate principalele obiective ale proiectului și beneficiile cursului de formare pentru profesori și pentru elevii care au asistat sau asistă la scene de violență intrafamilială, cu consecințe care pot fi dezastruoase pentru dezvoltarea lor emoțională și care le pot afecta în mod negativ randamentul școlar.

Profesorii formați pe modelul de intervenție WIDE vor putea să identifice elevii afectați de acest flagel, îi vor asculta în mod activ, le vor putea oferi suport emoțional, vor putea empatiza cu aceștia și îi vor putea consilia. Profesorii vor lucra în echipă cu celelalte cadre didactice, cu colegii elevilor și cu familiile victimelor. În funcție de gravitatea situației, aceștia vor ști când să ceară sprijinul psihologului școlii, al direcțiunii, iar dacă situația o impune, ajutorul poate fi externalizat.

Din perspectiva modelului WIDE, școala trebuie să devină un loc în care elevii afectați de asistarea la scene de violență domestică pot să găsească înțelegere sau pot să primească ajutor. În cele mai multe situații, ajutorul trebuie dat sub semnul anonimatului, fără a expune elevii afectați și poate consta în activități extracurriculare care îi pot ține pe copii departe de un mediu familial ostil. De asemenea, pot fi inițiate jocuri de rol, dezbateri pe tema violenței domestice realizate cu întreaga clasă, care le permit elevilor, victime ale violenței domestice, să-și exprime emoțiile fără a-și dezvălui identitatea.