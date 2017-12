Cum poți contribui la dotarea școlilor din orașul tău!

Mii de copii și elevi din peste 160 de grădinițe, școli și licee din toată țara vor începe noul an mai dotați pentru performanță, datorită premiilor câștigate în programul Patrula de Reciclare, organizat de Asociația RoRec. În luna iunie a avut loc prima etapă a premierilor Patrulei de Reciclare - ediția 2015-2016. 88 de unități școlare desemnate câștigătoare pe plan local (6 în București și câte 2 în fiecare județ) și-au ales, ca premii, materiale didactice și pentru dotarea școlilor, excursii pentru elevi, echipamente IT (imprimante, calculatoare/laptopuri), rechizite și necesar de birotică. Alte 70 de echipe se vor adăuga listei celor 88 de câștigători locali în luna septembrie, când Asociația RoRec va acorda premiile naționale echipelor eligibile din primele 3 județe unde se va colecta cea mai mare cantitate de deșeuri electrice pe cap de locuitor, în cadrul programului. Șansele lor depind de susținerea cetățenilor, instituțiilor și firmelor care colectează și trimit la reciclare deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Așadar, oricine scapă de aparatele electrice vechi sau stricate până la 31 august, predându-le la reciclare, ajută copiii și tinerii din județul său să câștige unul din premiile naționale și, astfel, contribuie la dotarea grădinițelor, școlilor și liceelor respective. ”Suntem mândri de voluntarii din program, profesori și elevi, care sunt fericiți să știe că au adus un beneficiu școlii întregi, prin performanțele lor. Mulțumim suporterilor care, colectând deșeurile electrice în beneficiul programului, au realizat mai multe lucruri bune: s-au eliberat de aparate inutile, au respectat legile de mediu, au protejat natura de poluare, au dat un exemplu de responsabilitate și… au ajutat copiii să câștige premii care le vor folosi în următorul an școlar!”, declară Alexandra Arnăutu, managerul programului. Până în prezent, 8 județe se află în topul competitorilor pentru premiile naționale (în ordine alfabetică, nu în ordinea cantităților colectate): Covasna, Dolj, Harghita, Gorj, Iași, Olt, Sibiu și Vâlcea. Perioada decisivă este acum, în luna august - oricare dintre celelalte județe poate intra în clasament, în funcție de cât de mult se mobilizează să colecteze DEEE pentru copiii din Patrula de Reciclare!