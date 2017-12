Cum va fi vremea în weekend

Vremea va fi în continuare rece pentru această dată în Dobrogea, spun meteorologii. Vineri, 23 septembrie, cerul va fi variabil și este posibil să plouă, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 şi 20 de grade C, iar cele minime între 9 şi 12 grade C. Sâmbătă, 24 septembrie, vremea va fi apropiată de normalul termic al acestei perioade. Cerul va fi variabil, temporar noros. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 şi 22 de grade C, iar cele minime între 10 şi 15 grade C. Duminică, 25 septembrie, ploile se vor întoarce, iar maxima va ajunge la 19 grade C.