Cunoști bine engleza? Întrece-te cu cei mai buni vorbitori!

„Elevii cu vârste între 12 și 20 de ani care vor să își dezvolte oratoria, aptitudinile de limbă engleză și abilitatea de a ține un discurs în fața celorlalți pot participa la concursul național de ”Public Speaking”, organizat în unitățile de învățământ din oraș. Tema concursului din acest an este ”Integrity has no need of rules” - „Integritatea nu are nevoie de reguli“, iar înscrierile se fac până pe 12 noiembrie. Competiția este împărțită pe grupe de vârstă: elevi de 12 - 15 ani, care participă la concurs doar până la etapa județeană, și cei de 16 - 20 de ani, care pot merge până în finala internațională ce are loc în mai, la Londra. Concursul este organizat de Uniunea Internațională a Vorbitorilor de Limbă Engleză (ESU), în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice, și se desfăşoară în toate ţările reprezentate în cadrul ESU, stabilindu-se o temă comună pentru finala națională și cea internațională. Potrivit organizatorilor, etapa pe școală se desfășoară între 19 și 22 noiembrie, etapa locală are loc între 3 și 6 decembrie, iar faza județeană este programată între 4 și 6 februarie. Competiția regională va avea loc tot în februarie, între 25 și 28 februarie, iar semifinala și finala națională sunt programate pe 3 și 4 aprilie. Elevii care își doresc să se înscrie la concursul de ”Public Speaking” o pot face accesând pagina ESU, respectiv www.esu.ro, unde vor găsi mai multe informații despre desfășurarea concursului.