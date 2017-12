Cuplaj la Siliștea, duminică

Duminică, în Seria Sud din Liga a VI-a la fotbal, va avea loc etapa a 21-a. Programul partidelor - ora 11.00: Marmura Deleni - Trophaeum Adamclisi (se joacă la Pietreni), AS Bărăganu - CS II Agigea (se joacă la Lanurile), Viitorul II Cobadin - Viitorul Mereni, Sport Prim Oltina - Inter Ion Corvin; ora 14.00: AS Ciocârlia - Luceafărul Amzacea, Olimpia Constanța - AS Independența (teren „Voința”); ora 14.30: AS Carvăn - Fulgerul Chirnogeni. Clasament Seria Sud: 1. Oltina 50p, 2. Agigea II 45p, 3. Mereni 42p.

În Seria Nord, duminică este programată etapa a 18-a. Programul meciurilor - ora 11.00: Dunărea Ciobanu - Pescarul Ghindărești, Steaua Speranței Siliștea - Viitorul Târgușor; ora 14.00: Viitorul Cuza Vodă - Pescărușul Gârliciu, Ulmetum Pantelimon - Dunaris Topalu (se joacă la Siliștea), Înfrățirea Cogealac - Voința Cochirleni; ora 17.00: Sportul Tortoman - Spicul Horia. Clasament Seria Nord: 1. Târgușor 41p/16j; 2. Ciobanu 37p; 3. Siliștea 31p/16j.

