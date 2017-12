Curat constituţional

UNDE-I LEGE… Curtea Constituţională a României (CCR) spune că modificările aduse Codului Penal sunt neconstituţionale, deoarece toţi oamenii sunt egali în faţa legii. Atunci cum rămâne cu superimunitatea preşedintelui Traian Băsescu? Avocatul Lucian Bolcaş ne luminează şi arată că deciziile CCR care se referă la principiul constituţional - prevăzut la articolul 16 din Constituţie, în sensul că nimeni nu este mai presus de lege, invocat în repetate rânduri de magistraţii Curţii - ar trebui să ne facă optimişti, în sensul stabilirii, de data aceasta la rang constituţional, a răspunderii preşedintelui. “Este interesant că aceste decizii sunt semnate şi de Daniel Morar, autorul acestei bizarerii constituţionale, făcută numai cu scopul de a-l apăra de răspundere penală pe Traian Băsescu, cât mai este preşedinte al României”, spune el.

NU E MAI PRESUS DE LEGE Avocatul Lucian Bolcaş explică cum această pretinsă superimunitate, pe care ne-o tot flutură Băsescu pe sub nas de ani buni, este o minciună neconstituţională, pentru că există un text care vorbeşte despre imunitatea preşedintelui în Constituţie, “text care spune clar că preşedintele nu se bucură de altă imunitate decât cea a deputaţilor şi a senatorilor. Imunitatea sa nu o depăşeşte pe cea a deputaţilor şi a senatorilor, care aţi văzut că pot fi trimişi în judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, pot să fie condamnaţi pentru săvârşirea de infracţiuni, aşa cum poate şi trebuie să fie trimis în judecată şi preşedintele dacă a săvârşit infracţiuni”. Atunci, dacă ar fi să vorbim strict în sensul Constituţiei şi al legii, CCR i-a făcut un deserviciu lui Băsescu declarând neconstituţionale modificările aduse Codului Penal? Bolcaş spune că da, deoarece, pe baza deciziilor CCR, “preşedintele nu are imunitate”: “Cine pretinde că are o asemenea imunitate, mai presus de textul articolului 84, alineatul 2 din Constituţie, greşeşte sau, dimpotrivă, cu intenţie vrea să mistifice adevărul”. Deci, vom putea auzi curând despre dosarele în care apare numele preşedintelui Băsescu şi care, într-o formă sau alta, au fost date uitării, fie datorită imunităţii prezidenţiale, fie prin închidere, prin neînceperea urmăririi penale, fie cu puţin… ajutor. Vă mai amintiţi de dosarul „Flota“, cel cu peste 80 de inculpaţi, care a fost returnat de Înalta Curte după ce Băsescu a devenit preşedintele României? A fost un viciu de procedură. A fost returnat la PNA, care s-a transformat în DNA şi care l-a închis. De acest dosar, acum, nimeni nu mai ştie nimic.