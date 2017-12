Curcă şi Todoran, tentaţi de o revenire la Constanţa

Fără antrenor principal, dar şi fără jumătate dintre jucătorii folosiţi în prima parte a campionatului, FC Farul Constanţa încearcă să definitiveze un proiect care să o readucă în calculele promovării. Conducătorii grupării de pe litoral au contactat câţiva jucători experimentaţi, care au mai îmbrăcat tricoul echipei constănţene în cea mai bună perioadă din istoria clubului, primii pe listă fiind George Curcă şi Dinu Todoran. În vârstă de 30 de ani, Curcă se află într-o situaţie dificilă la Dinamo Bucureşti, chiar dacă mai are un an şi jumătate de contract. Goalkeeperul care a evoluat timp de un deceniu la FC Farul nu a mai jucat în ultima jumătate de an nici măcar la echipa secundă a grupării din Ştefan cel Mare şi ia în calcul o revenire la Constanţa.

„Săptămâna viitoare voi purta o discuţie cu antrenorul Liviu Ciubotariu şi cu cei din conducerea clubului pentru a-mi clarifica situaţia. Mai am contract cu Dinamo, dar nu vreau doar să stau şi să încasez banii. Îmi doresc mult să joc, chiar dacă asta ar însemna să vin în liga secundă. Am avut o discuţie cu patronul Giani Nedelcu, fără să intrăm în detalii şi i-am spus că Farul va fi mereu o opţiune din partea mea. Am o datorie morală pentru acest club şi m-aş întoarce să pun umărul la revenirea în prima ligă. Trebuie să văd însă un proiect clar, să ştiu că există o siguranţă financiară şi să se dorească promovarea. Nu mă interesează banii. Sunt conştient că nu mi se poate oferi un contract la nivelul celui de la Dinamo, dar vreau un angajament normal pentru o echipă secundă care-şi propune promovarea. Am urmărit ce s-a întâmplat în tur şi cred că Farul are în continuare şanse la unul dintre primele două locuri în Seria 1, mai ales că şi formaţiile fruntaşe se confruntă cu probleme financiare”, a spus Curcă. În schimb, Todoran este liber de contract după ce s-a despărţit de Victoria Brăneşti şi aşteaptă o ofertă concretă de la gruparea de pe litoral, dar şi numirea noului antrenor principal al FC Farul. Mijlocaşul în vârstă de 33 de ani a primit deja două propuneri interesante, din Liga I, de la Concordia Chiajna, dar şi de la FC Botoşani, una dintre contracandidatele constănţenilor în lupta pentru promovare din Seria 1 a Ligii a II-a.

REFUZAŢI DE GACHE. Conducerea grupării de pe litoral a încercat să dea lovitura în pauza din iarnă şi să-l aducă pe banca tehnică pe Constantin Gache, actualul tehnician al celor de la Săgeata Năvodari. Fostul jucător, antrenor, director sportiv şi preşedinte al Farului a declinat însă propunerea, anunţând că va continua la Năvodari.

„Aşa cum am mai spus, prima ofertă a fost făcută unui antrenor constănţean. Doream ca la echipă să vină cineva de aici, cu experienţă şi cu rezultate, şi am ales cel mai titrat antrenor din liga secundă în ultimii ani. I-am făcut o ofertă clară lui Constantin Gache şi, după mai multe runde de negocieri, la ultima întâlnire, desfăşurată ieri, a declinat propunerea, spunând că vrea să continue la Năvodari. Dorinţa clubului a fost să aducă pe bancă un farist, dar trebuie să ne reorientăm. Suntem în contact cu alţi tehnicieni, este un proces accelerat, iar în următoarele zile vom anunţa noul antrenor”, a declarat preşedintele Farului, Marcel Lică. Cum nici varianta Florin Motroc nu s-a concretizat, conducerea grupării de pe litoral a luat în calcul doi antrenori tineri, cu state vechi ca jucători în prima ligă, Viorel Tănase, actualul antrenor al Dunării Galaţi, şi Marius Baciu, fost antrenor la Voinţa Sibiu şi CSMS Iaşi.