Curs gratuit de Protecția Consumatorilor pentru profesori

Cadrele didactice care vor să se specializeze în domeniul Protecției Consumatorilor în ceea ce privește sistemul financiar bancar se pot înscrie la un curs vocațional organizat de Asociația InfoCons. Profesorii vor participa gratuit la acest curs, iar absolvirea constă într-un examen de tip grilă, care poate fi susținut online. Doritorii se vor înscrie online, completând un formular, apoi vor primi pe e-mail suportul de curs, pe care îl vor parcurge. Cursul se va finaliza printr-un examen de tip grilă susținut online. Punctajul necesar pentru promovarea cursului este de 55 de puncte. Fișa de evaluare conține 30 de întrebări de tip grilă, a câte 3 puncte fiecare (100 puncte în total, 10 puncte din oficiu). Toate grilele conțin întrebări cu o singură variantă de răspuns. În urma acestui examen, absolvenții vor primi prin e-mail un Certificat de Absolvire Electronic. Cursul contribuie la formarea unei generații de consumatori mai informați, mai educați pentru ca alegerile lor să poată fi făcute în cunoștință de cauză. Asociația InfoCons este membră a European Association for the Education of Adults.