Cursuri de paraşutism şi aviaţie, la Tuzla

Pasionaţii de sporturi extreme se pot orienta, mai nou, pe lîngă scuba diving şi bungee jumping, şi spre aviaţie sau paraşutism, mai ales că astfel de cursuri se organizează, o dată pe an, în mod gratuit, de către Air Clubul Român. “Dacă vreţi să fiţi aviatori, este simplu. Vă puteţi adresa unui club privat sau, dacă nu aveţi bani suficienţi, vă invităm la Air Clubul României, care este o instituţie publică şi care desfăşoară instruirea de bază în aviaţie în mod gratuit. Toţi cei care au vîrsta cuprinsă între 16 şi 23 de ani, o condiţie fizică bună şi vor să facă acest sport, pot veni în luna ianuarie a fiecărui an pentru a face un curs teoretic şi unul sportiv în urma cărora obţin brevet“, a declarat Constantin Voicu, reprezentant al Air Clubului Român. În cazul în care nu sînteţi dispuşi să aşteptaţi pînă în ianuarie şi sînteţi dispuşi să plătiţi, atunci puteţi opta pentru serviciile unei şcoli de aviaţie particulare. Una dintre acestea este Total Air, cu sediul în Bucureşti, care vă asigură, sub loganul “Fără bariere. Doar extrem“, că nu este nevoie de luni de pregătire pentru a desceperi adrenalina. În plus, Total Air anunţă viitori cursanţi că se pot înscrie printr-un simplu telefon după care urmează.... echiparea şi saltul împreună cu instructorul. Cei care vor învăţa să zboare aici vor pleca acasă, la sfîrşitul cursurilor, şi cu o casetă video pe care este surprins saltul de iniţiere. Total Air dispune de cel mai performant avion de paraşutism din lume şi singurul din România, Turbofinist, care poate ajunge la 4.000 de metri altitudine în numai 12 minute. Constănţenii au, însă, o alternativă mult mai la îndemînă, aceştia putînd să înveţe să zboare la numai cîţiva kilometri de casă, sub îndrumarea instructorilor de la Regional Air Service SRL, firma care deţine în proprietate aerodromul de la Tuzla. Aici puteţi urma şcoala de zbor, şcoala de paraşutism sau puteţi învăţa să săriţi în tandem sub atenta supraveghere a unor specialişti. Pentru a urma cursurile şcolii de zbor, care durează 8-10 săptămîni, trebuie să aveţi vîrsta minimă de 17 ani şi să faceţi, în prealabil, o vizită medicală (clasa a II-a). Cursul de instruire practică se efectuează pe un avion de tip Diamond DA 2D, cu tren triciclu neretractabil şi elice cu pas variabil comandat. Pentru a urma acest curs trebuie să plătiţi 300 euro pentru pregătirea teoretică (130 de ore), 200 euro pentru achiziţionarea materialelor de curs şi 4.950 euro, contravaloarea a 45 de ore de zbor (110 euro/oră de zbor fără TVA). În cazul în care nu dispuneţi de aceşti bani, dar vă doriţi să zburaţi, puteţi opta pentru şcoala de paraşutism, care costă doar 150 euro fără TVA, cursul teoretic durînd doar trei zile. În acest caz, trebuie să faceţi o vizită la medic în prealabil şi să aveţi minimum 16 ani. În cele din urmă, Regional Air Service SRL are alternativă şi pentru cei care nu vor sau se tem să zboare singuri. Astfel, dacă aveţi minimum 16 ani şi o greutate de maximum 95 de kilograme, puteţi să optaţi pentru salturile în tandem. În acest caz pregătirea durează doar 30 de minute, iar preţul este de 150 de euro. În cazul în care doriţi să vă filmaţi saltul, va trebui să mai plătiţi încă 25 euro.