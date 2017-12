Cursurile de surori sunt astfel concepute încât absolventele să aibă capacitatea de a interveni într-o situaţie de urgenţă medicală, având toate cunoştinţele necesare pentru a acorda ajutor premedical şi a salva vieţi, vor şti să aibă grijă la domiciliu de persoane care necesită îngrijire. Specialiştii Crucii Roşii Române pregătesc cursantele în vederea prevenirii, recunoaşterii şi asigurării îngrijirilor de bază în caz de accidente, răniri, îmbolnăviri instantanee, situaţii pe care să le ţină sub control până la sosirea şi preluarea pacientului de către personalul medical. Aceste cursuri au durata de 1 an cu practică în spital sau la un azil de bătrâni. În cadrul orelor, se vor învăţa noţiuni de drept internaţional umanitar, anatomie şi fiziologie, îngrijirea bolnavului, noţiuni de asistenţă socială, masaj, reflexoterapie, etc. O mare parte dintre absolventele acestui curs lucrează în străinătate, unde diplomele eliberate sunt recunoscute. Cursurile încep astăzi, la ora 10.00, la Muzeul Marinei Române, str Traian. Cei doritori să se înscrie, pot face acest lucru chiar la începerea cursului. Actele necesare înscrierii: copii după certificatul de naştere, carte de identitate, ultima şcoală absolvită. Pentru informaţii, se pot adresa la sediul societăţii, str. Constantin Brătescu nr. 71, sau la telefon 0722241206.