Termenul „binge-watch“, care se referă la obiceiul unor persoane de a viziona un întreg sezon dintr-un serial de televiziune, neîntrerupt, fără tradiţionalele pauze săptămânale dintre episoade, a fost desemnat cuvântul anului 2015, au anunţat, joi, editorii britanici ai dicţionarului Collins. Printre ceilalţi termeni care au înregistrat o utilizare tot mai frecventă în societatea actuală, incluşi în această listă anuală, se află „clean eating“ - dietă ce include doar alimente naturale, „dadbod“ - trup al unui bărbat trecut de prima tinereţe, dar care, deşi nu se antrenează la sală, este încă atrăgător, şi „manspreading“, termen ce descrie un bărbat care stă pe scaun cu picioarele depărtate şi ocupă cel puţin două locuri într-un mijloc de transport în comun, informează Reuters.

„Transgender“ nu este un cuvânt nou, dar a fost inclus pe această listă anuală, datorită atenţiei speciale de care s-a bucurat după ce fostul campion olimpic american Bruce Jenner a făcut o operaţie de schimbare de sex şi a devenit Caitlyn Jenner, iar Laverne Cox, protagonista serialului ”Orange Is The New Black”, a devenit prima actriţă transgender care a fost nominalizată la premiile Primetime Emmy. Însă „binge-watch“ a primit titlul suprem datorită apetenţei tot mai pronunţate a publicului pentru această modalitate de a viziona diverse seriale de televiziune de mare succes şi de a discuta apoi despre aceste producţii TV cu prietenii şi colegii lor, pe platformele de socializare, au precizat editorii dicţionarului Collins.

Alte două cuvinte incluse pe aceeaşi listă anuală editată de Collins English Dictionary au la bază practicile de întâlniri online caracteristice site-ului Tinder, ai cărui utilizatori pot să ”lovească” (swipe) acele persoane pe care le consideră atrăgătoare, dar şi să pună capăt unei relaţii, ”ascunzându-se” (ghosting) fără nicio explicaţie de persoanele cu care au avut în trecut o legătură, dar cu care nu mai vor să comunice. Aceste cuvinte la modă în 2015 şi definiţiile lor pot fi găsite pe site-ul Collinsdictionary.com, iar cele care vor continua să fie utilizate şi în viitorul apropiat vor fi publicate în următoarea ediţie tipărită a dicţionarului.

