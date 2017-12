CVM Tomis a cîştigat toate cele patru seturi jucate la Varna

Aseară, într-un meci amical disputat în Sala Sporturilor din Varna, Club Volei Municipal Tomis Constanţa s-a impus în toate cele patru seturi disputate în compania formaţiei locale Cerno More: 25-17, 25-20, 25-22, 25-22. Fiind un meci de verificare, antrenorii celor două echipe au căzut de acord să joace patru seturi, astfel că Stelio De Rocco, Luca Donati şi Mircea Dudaş au împărţit în două lotul formaţiei constănţene, fiecare formulă jucînd cîte două seturi. În primele au evoluat Firpo - Lică, Brinkman, Macovei, Ashlei, Daivison şi Tănăsescu - libero, iar în următoarele Toronyai - Miseikis, Began, Milotin, Voinea, Daivison şi Mihăilă - libero. Nu au făcut deplasarea Pereu, rămas acasă pentru a-şi continua fizioterapia la umărul accidentat, şi Ivkovic. „A fost un test util, în care Tomis a condus în permanenţă. Echipa noastră s-a mişcat mai bine decît în partida cu Unirea Dej, fiind cu o clasă peste adversari. Varna are o scuză că în Bulgaria campionatul va începe abia pe 23 octombrie. Cel mai bun jucător al lui Cerno More a fost Boris Yankov, care a evoluat la Tomis în campionatul trecut”, a declarat Milen Uzunov, directorul sportiv al grupării constănţene. CVM Tomis îşi va relua astăzi programul obişnuit de antrenamente. Campionii vor susţine următorul meci oficial miercurea viitoare, în Capitală, cu Dinamo.