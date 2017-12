CVM Tomis bate la Zalău şi este noul lider!

Sala Sporturilor din Zalău a găzduit sâmbătă meciul dintre formaţia locală Remat şi CVM Tomis Constanţa, singurele echipe neînvinse din Divizia A1 la volei masculin. Meciul s-a constituit într-un adevărat derby al campionatului, atât prin realizările tehnice din teren, cât şi prin evoluţia palpitantă a scorului. Gazdele au început mai motivate şi au câştigat primele două seturi cu 25:21 şi 25:22. Schimbările efectuate în setul secund de antrenorul oaspeţilor, Viktor Sidelnikov, şi-au arătat eficienţa începând cu setul al treilea, când soarta partidei a basculat în favoarea Tomisului. Cu Ditlevsen în locul lui Chiţigoi şi Spînu în locul lui Macovei, formaţia de pe Litoral a fost mult mai eficientă ca în seturile anterioare. Ditlevsen a vrut să-şi arate valoarea în faţa echipei cu care a ieşit campion anul trecut şi a fost unul dintre remarcaţii partidei. Omul meciului a fost însă ucraineanul Merkushev, care a reuşit cel mai bun meci de când s-a transferat la Tomis! Constănţenii au întors spectaculos rezultatul de pe tabelă, după ce au fost net superiori în ultimele două seturi. Scor final: Remat Zalău - CVM Tomis Constanţa 2:3 (25:21, 25:22, 21:25, 13:25, 11:15). Învingătorii au trecut pe primul loc al clasamentului, cu zece victorii în zece etape, în timp ce campionii en titre sunt acum la un punct în spate.

MOMENTUL PSIHOLOGIC, ÎN SETUL AL TREILEA. „În setul 3 a fost o eroare de arbitraj în favoarea gazdelor, o aşezare greşită la care zic eu că arbitrii nu au avut dreptate. Acolo s-a rupt partida! Am continuat să jucăm cu şi mai multă ambiţie şi am întors rezultatul”, a declarat Bulent Cadâr, team-manager la CVM Tomis. „S-a văzut adevărata valoare a echipei noastre! A câştigat cine şi-a dorit mai mult victoria, mai ales că exista şi orgoliul de a demonstra că eşecul din campionatul trecut a fost doar un accident. Cred că am făcut un pas important în lupta pentru titlu. Îi remarc pe Merkushev, care a jucat aproape perfect, şi pe Ditlevsen”, a adăugat Cadâr. „A fost un adevărat derby, un meci frumos, în care am demonstrat că merităm să ne batem la titlu şi că suntem favoriţi. Meciul a început sub semnul echilibrului, dar ei au fost mai buni pe finalul primelor două seturi. Greşeala arbitrilor din setul 3 ne-a ambiţionat şi mai tare! Decisivă cred că a fost valoarea net superioară a lotului nostru: rezervele au arătat că au valoare şi că pe oricine ar trimite antrenorul în teren acela poate duce meciul până la final”, a spus Radu Began, căpitanul echipei constănţene.

Au evoluat - Remat (antrenor Ovidiu Macarie): Vinhedo - Ciortea, Laza, Afloarei, Nemeth, Geiger şi Feher-libero (au mai jucat: Paşcan şi Stoian); CVM Tomis (antrenori: Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală): Lescov - Chiţigoi, Began, Macovei, Bahov, Merkushev şi Mihăilă - libero (au mai jucat: Ditlevsen, Janosik, Spînu şi Zahar). Au arbitrat: Corneliu Malaxia şi Bogdan Stoica (ambii din Bucureşti).

Celelalte rezultate ale etapei a 10-a: Steaua Bucureşti - Ştiinţa Explorări Baia Mare 0:3 (21:25, 16:25, 19:25); CSM U LPS Suceava - Torpi Tîrgu Mureş 2:3 (25:21, 18:25, 21:25, 25:18, 9:15); Dinamo Bucureşti - Unirea Dej 3:0 (25:17, 25:17, 25:14); SCMU Craiova - CSM Bucureşti 3:1 (25:15, 22:25, 25:21, 25:23); Universitatea Cluj - VCM LPS Piatra Neamţ 1:3 (27:25, 21:25, 20:25, 20:25).

CONSTĂNŢENII PLEACĂ ASTĂZI SPRE SIBERIA. Voleibaliştii constănţeni au înnoptat ieri în Bucureşti, pentru că astăzi este programată plecarea la Surgut, pentru jocul retur cu Gazprom-Ugra, din 16-imile GM Capital Challenge Cup (miercuri, ora 19.00, ora locală). Călătoria până în Siberia începe azi, la ora 11.00 şi se va încheia marţi dimineaţă, la ora locală 5.00!

Clasament

1. CVM Tomis 10 10 0 30: 8 28

2. Remat Zalău 10 9 1 29: 7 27

3. Dinamo Bucureşti 10 8 2 25:11 22

4. Explorări Baia Mare 10 7 3 23:15 20

5. Unirea Dej 10 6 4 22:17 18

6. VCM Piatra Neamţ 10 4 6 17:20 13

7. CSM Bucureşti 10 4 6 17:20 13

8. U. Cluj 10 4 6 19:22 12

9. SCM U. Craiova 10 4 6 16:22 12

10. Steaua Bucureşti 10 3 7 13:22 10

11. Torpi Tg. Mureş 10 1 9 8:29 3

12. CSMU LPS Suceava 10 0 10 4:30 2