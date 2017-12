CVM Tomis, la al treilea succes consecutiv în Cupa României

După ce, în urmă cu o săptămînă, se încorona campioană naţională, Club Volei Municipal Tomis a cucerit şi Cupa României, păstrîndu-şi trofeul adjudecat în ultimii doi ani şi realizînd în premieră eventul. Campionii României şi-au respectat blazonul sîmbătă seară, în Sala “Lucian Grigorescu” din Complexul Sportiv Floreasca din Capitală, acolo unde jucătorii de la Dinamo s-au simţit ca în… deplasare, deşi evoluau în Bucureşti! Suporterii veniţi de la Constanţa au creat o atmosferă senzaţională, purtîndu-şi practic favoriţii spre victorie. Tomis a început excelent finala şi parcursul aproape fără greşeală din primele două seturi părea să le aducă o victorie facilă, cu 3-0. În formula de echipă binecunoscută de acum, cu care Tomis a obţinut succese în play-off şi în Top Teams Cup, formaţia de pe Litoral a practicat jocul solid şi fără fisuri cu care ne-a obişnuit. Cu Erkan în mare formă, de neoprit pe faza de atac, voleibaliştii Tomisului şi-au adjudecat fără probleme primele două seturi. După 25-17 şi 25-18, publicul venit de la Constanţa aştepta ca sărbătoarea să înceapă după setul al treilea, însă Dinamo a revenit nesperat. Atacul şi blocajul au început să le funcţioneze şi bucureştenii au egalat la seturi, după 25-23 şi 25-21, împingînd partida în tie-break. Setul decisiv a fost echilibrat în start, apoi Tomisul a făcut diferenţa, în special datorită serviciului, cu doi aşi reuşiţi de Erkan şi unul de Gabrych! Scor final: 3-2 pentru Tomis, după 15-11 în tie-break. Punctul decisiv, realizat de Goran Ivkovic, a declanşat sărbătoarea atît în teren, cît şi în tribune! Ivkovic, Ilieş şi Gabrych şi-au “donat” tricourile de joc fanilor din tribune, iar sîrbul a renunţat chiar şi la şort!

Erkan a fost jucătorul finalei

Festivitatea de premiere a încheiat ziua voleiului românesc găzduită de Sala “Lucian Grigorescu”. Jucătorii Tomisului au primit medaliile şi trofeul cuvenit cîştigătoarei Cupei României din partea conducerii Federaţiei Române de Volei, respectiv preşedintele Gheorghe Vişan şi secretarul general Viorel Manole. Pentru a doua oară în mai puţin de o săptămînă, dinamoviştii au trebuit să privească de pe locul secund la cea mai bună echipă masculină de volei din ţară, Club Volei Municipal Tomis Constanţa. “În setul al treilea serviciul nu ne-a mai intrat prea bine, Dinamo şi-a revenit şi mai ales universalul (n.r.. - Bobeanu) a jucat foarte bine, mi-a plăcut astăzi (n.r. - sîmbătă). Vreau să le mulţumesc tuturor jucătorilor mei pentru felul cum au evoluat în acest sezon şi pentru că au reuşit să îndeplinească două dintre cele trei obiective, dar şi celor din conducere pentru sprijin”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Jorge Cannestracci, justificînd uşoara cădere a echipei, după 2-0 la seturi. “De ce 3-2 şi nu 3-0? Pentru că de aceea este sportul frumos, nu poţi să ştii niciodată rezultatul final, aşa a fost să fie astăzi! Cum a jucat Dinamo faţă de campionat? În primele seturi, mi s-a părut că la fel, apoi Constanţa a mai slăbit puţin ritmul la 2-0. Important este însă că ne-am revenit şi am luat trofeul. Am realizat eventul, sper că toată lumea este mulţumită şi că vom reuşi în continuare şi alte succese în viitor” - Sergiu Ilieş. “Am încheiat sezonul cu bine, avem două trofee cucerite şi sînt fericit! Puteam să învingem cu 3-0, dar în setul al treilea am avut cîteva probleme la recepţie, ei au pus accentul mai mult pe serviciul scurt şi au reuşit chiar să egaleze. Importantă rămîne victoria: am revenit, am cîştigat şi am luat trofeul, asta e cel mai important!” - Erkan Togan. “A fost o mare diferenţă între ce s-a jucat azi (n.r. - sîmbătă) şi ce am văzut săptămîna trecută, la turneul play-off. Au ieşit la iveală şi orgoliile, eram sigur că dinamoviştii vor avea o reacţie pozitivă. Fiecare a dat totul în acest meci şi s-a văzut că băieţii noştri pot să joace şi ei volei de un nivel bun”, a declarat Giani Creţu, noul selecţioner al naţionalei masculine, care în urma acestei finale a definitivat lotul naţional. Printre tricolorii care vor evolua în Euroligă se numără şi trei jucători de la CVM Tomis: Ilieş, Voinea şi Tănăsescu.

Au evoluat formaţiile - CVM Tomis (antrenori Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov): Ilieş - Erkan, Began, Ivkovic, Gabrych, Ashlei, libero: Tănăsescu (au mai jucat: Gontariu, Voinea şi M. Pavel); Dinamo (antrenor Marian Păuşescu): Şerban - Bobeanu, Mrdja, Macovei, Roman, Harbuz, libero: Feher (au mai jucat: Bălhăceanu, Mureşan şi Teotoc). Au arbitrat: Cornel Malaxia şi Marian Stoica (ambii din Bucureşti). Observator: Adin Cojocaru (Bucureşti).

Dinamo a jucat, practic, în deplasare!

“Să vină Cupa la Constanţa!” şi “Campionii, Ole!”- acestea au fost sîmbătă refrenele la modă în Sala “Lucian Grigorescu”, o sală invadată de constănţeni la ora finalei Cupei României. Au fost circa 150-200 de suporteri veniţi de la Constanţa, care au dominat fondul sonor al finalei masculine. Ca şi în campionat, fanii dinamovişti au strălucit prin… absenţă, poate şi acesta fiind motivul supremaţiei constănţene: voleibaliştii noştri au avut pentru cine să joace! Conducerea clubului a făcut din nou eforturi pentru ca ambianţa la finală să fie una de sărbătoare: suporterii Tomisului, ba chiar şi spectatori neutri, au fost „înarmaţi” cu celebrele de acum bastoane gonflabile, iar din galerie a făcut parte şi viitorul voleiului constănţean. CVM Tomis a asigurat transportul în Capitală pentru 30 de juniori de la CSS 1 Constanţa şi pentru jucătoarele de la echipa SLEN Cernavodă, campioană naţională în 2007 la categoria speranţe. Jucătorii au amînat sărbătorirea victoriei pentru aseară, cînd s-au adunat la Restaurantul “Temple” din Constanţa pentru banchetul oficial de sfîrşit de sezon.

Şi CSU Metal Galaţi a reuşit eventul

În deschiderea finalei masculine s-a desfăşurat finala fetelor, pe care şi-au disputat-o Ştiinţa Bacău şi CSU Metal Galaţi. Campioană en titre, formaţia din Galaţi a învins cu 3-0 şi a realizat eventul în 2007. Ştiinţa a început excelent finala, a dominat clar primul set, a condus cu 16-9 şi 20-15, dar nu a avut suflu pînă la final. Campioanele, cu Brijitka Molnar de neoprit la fileu, au revenit incredibil, au salvat trei mingi de set şi au cîştigat parţialul cu 27-25 la prima oportunitate! Setul secund nu a avut istoric, 25-8 pentru Galaţi în 15 minute, iar în ultimul, băcăuancele au rezistat pînă la 17-15, cînd au cedat pasul şi au pierdut setul la 19. Cu patru sîrboaice în lot şi doi antrenori de aceeaşi naţionalitate, CSU Metal a confirmat că acest sezon voleibalistic a fost al provinciei: Galaţiul a cîştigat tot la fete, iar Constanţa la masculin.