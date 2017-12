CVM Tomis, la o victorie de finala campionatului

CVM Tomis Constanţa a făcut un pas mare spre finala Diviziei A1 la volei masculin, după ce a câştigat primele două meciuri din semifinala cu Ştiinţa Explorări Baia Mare, programată în sistemul “cel mai bun din cinci partide”. Sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa, gazdele s-au impus cu 3:0 (25:17, 25:12, 25:17), în timp ce aseară a fost 3:0 (25:18, 25:23, 25:16). Următoarele două jocuri sunt programate joi (ora 19.30) şi vineri (ora 17.30), la Baia Mare, însă dacă Tomis învinge joi, de partidele 4 şi 5 nu va mai fi nevoie.

În meciul de sâmbătă, constănţenii au evoluat aproape perfect, făcând diferenţa cu serviciul (8-1 raportul aşilor, Spînu şi Gonzalez câte trei, Gontariu doi) şi blocajul (13-5, câte patru au reuşit Stancu şi Gontariu), însă la fel de bune au fost şi procentajele la atac şi apărare. Echipa gazdă a oferit un adevărat spectacol publicului din Sala Sporturilor: Gonzalez a atacat ca un trăgător, Stancu a blocat cu o mână(!), Terzic a dat o pasă pe spate ca un veritabil coordonator, iar impresia generală a fost de netă superioritate a Tomisului.

Cam pe aceleaşi coordonate s-a desfăşurat şi jocul de sâmbătă, încheiat tot cu 3:0 pentru gazde. De data aceasta însă, băimărenii au oferit o replică mai bună şi chiar au condus pe tabela de scor în primul set (până la 11:8), iar în al doilea au condus ultima oară cu 21:19. Din nou 8-1 a fost raportul aşilor (Gontariu patru), în timp ce la blocaje a fost 12-8, cu şapte puncte pentru Spînu!

Antrenorul lui CVM Tomis, Martin Stoev, a început cele două meciuri cu formula: Gonzalez - Gontariu, Stancu, Spînu, Stoykov, Terzic şi Samardzic - libero. Au mai jucat Lescov, Tănăsescu, Laza şi Merkushev, în timp ce Bojovic, uşor accidentat la gleznă, a fost menajat. Pentru Baia Mare (antrenori Marius Botea şi Sorin Pop) au evoluat: Răileanu - Veber, Cuciureanu, Socaciu, Ţuţea, Hoboth şi C. Tofan - libero (au mai jucat: Negrean, Kecskemeti, Cs. Nagy şi Neamţ).

„Am câştigat pentru că am jucat foarte bine. A părut uşor, dar nu a fost deloc aşa, pentru că trebuie să fii foarte bine pregătit ca să reuşeşti victorii de acest fel, iar asta nu e deloc uşor. Cred că sâmbătă a fost cea mai bună evoluţie a Tomisului din acest an”, a declarat antrenorul gazdelor, Martin Stoev, după meciul disputat aseară. „Am fi dorit să obţinem mai mult din această deplasare, dar am întâlnit o echipă a Constanţei care a jucat foarte bine, o echipă mult mai motivată şi mai valoroasă decât Baia Mare. Din punctul meu de vedere, cred că săptămâna trecută, cu cele trei meciuri împotriva Dejului, ne-a sleit de puteri. Nu caut scuze, dar aici nu am arătat ca o echipă care putea să câştige”, a spus antrenorul oaspeţilor, Marius Botea.

În cealaltă semifinală a turneului locurilor 1-4, SCM U. Craiova a câştigat cu 3:0 (25:13, 25:19, 25:16) şi cu 3:0 (25:21, 25:23, 25:23) în disputa cu Remat Zalău, scor general 2-0. Rezultate din semifinalele turneului locurilor 5-8 (se joacă în sistemul “cel mai bun din trei partide”): Dinamo Bucureşti - VCM LPS Piatra Neamţ 3:0 (25:13, 25:12, 25:16); Unirea Dej - CSM Agronomia Bucureşti 3:1 (33:35, 25:23, 27:25, 25:20).