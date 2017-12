CVM Tomis primește vizita lui Knack Roeselare

Club Volei Municipal Tomis Constanța se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri din acest sezon, cel programat joi, 4 decembrie, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanța. În etapa a treia din Liga Campionilor, deținătoarea titlului din România va primi vizita campioanei Belgiei, Knack Roeselare. Cele două formații sunt neînvinse în Grupa A și ocupă primele două locuri în clasament. CVM Tomis este lider, cu 5 puncte și setaveraj 6:2, urmată de Knack Roeselare 5p (6:3), Copra Volley Piacenza 2p (4:6) și #Dragons Lugano 0p (1:6). Celălalt meci al grupei, Piacenza - Lugano, este programat tot joi, dar de la ora 21.30.

Dată fiind situația din grupă, „dubla” dintre campioanele României și Belgiei ar putea decide câștigătoarea Grupei A, dacă vreuna dintre cele două echipe se va impune în ambele partide! Jocul din Belgia, contând pentru etapa a patra, este programat la data de 16 decembrie, ora 21.30, în sala „Schiervelde” din Roeselare. „Pentru noi urmează două partide la rând cu echipa belgiană și sperăm să câștigăm cel puțin trei puncte din aceste două meciuri. Nu știu dacă partidele cu Roeselare vor fi decisive pentru stabilirea cîștigătoarei grupei. Și Piacenza mai are șanse importante, chiar dacă are două înfrângeri cu 2:3. Italienii sunt favoriți să ia șase puncte cu Lugano, iar dacă noi și belgienii ne împărțim punctele, am putea ajunge trei echipe la cota 8 după patru etape! În opinia mea, această grupă va fi interesantă până la ultima etapă”, a declarat Martin Stoev, antrenor principal la CVM Tomis. „La ora actuală suntem egali în clasament, de aceea se poate spune că urmează derby-ul grupei. În aceste două meciuri directe se va decide, în mare măsură, echipa care va ocupa prima poziție”, a afirmat Sergiu Stancu, fost jucător la Roeselare în perioadele 2004-2006 şi 2011-2012.

PIACENZA NU TREBUIE SUBESTIMATĂ

La fel ca Stoev, nici jucătorii Tomisului nu sunt de părere că Piacenza a ieșit din lupta pentru calificarea în play-off. În ciuda problemelor financiare ale grupării italiene! Reamintim că, la sfârșitul lunii trecute, președintele Guido Molinaroli a anunțat că toți jucătorii sunt liberi să-și caute alte echipe, iar universalul francez Kevin Le Roux a plecat deja în Coreea de Sud, la Cheonan Hyundai. „Piacenza a fost și rămâne o echipă foarte puternică. Chiar dacă unii jucători importanți au plecat, ei s-au reorientat spre alte transferuri, din câte am înțeles. Nu cred că a ieșit din lupta pentru calificare, însă dacă noi câștigăm aici cu Roesleare facem un pas foarte important spre play-off, poate chiar de pe primul loc în grupă”, a spus centrul Andrei Laza.

De săptămâna trecută, la antrenamentele Coprei este prezent și universalul cubanez Raydel Poey Romero, care în noiembrie și-a reziliat contractul cu echipa turcă Inegol Bursa. Presa italiană de ieri a anunțat că Piacenza a reușit să-l legitimeze pe acesta, iar Romero ar putea să debuteze duminică, în meciul din Serie A cu Top Volley Latina. Rămâne de văzut dacă el va putea evolua pentru italieni și în Liga Campionilor.

În campionat, la eșecul cu 0:3 în fața Perugiei, antrenorul Andrea Radici l-a înlocuit pe Le Roux cu extrema Massari (1,85 m înălțime!) și l-a scos din preluare pe Zlatanov. La jumătatea primului set, Massari a fost substituit cu un specialist al postului, americanul Page (2,13 înălțime!), care a rămas până la final și a realizat 6 puncte (26% eficiență în atac).

INTRAREA SPECTATORILOR VA FI GRATUITĂ

Ca și la prima partidă jucată de constănțeni pe teren propriu, cea cu #Dragons Lugano, conducerea clubului constănțean a anunțat că intrarea publicului va fi gratuită. În aceste condiții, jucătorii și antrenorii campioanei României așteaptă în tribunele Sălii Sporturilor cât mai mulți spectatori, care să le ofere suportul necesar obținerii celei de-a treia victorii consecutive în 2015 CEV DenizBank Volleyball Champions League.

Voleibaliștii constănțeni au fost liberi duminică, după victoria din campionat cu Unirea Dej, iar de luni au revenit la pregătiri. Marți a fost montată în Sala Sporturilor și suprafața specială pentru Liga Campionilor, pe care jucătorii noștri s-au antrenat aseară. Din lot nu a făcut parte extrema Dragoș Pavel, care nici nu a fost trecut pe foaia de joc a meciului de campionat cu Unirea Dej, de sâmbătă. Pavel este suspect de hernie de disc cervicală și urmează să efectueze mai multe investigații medicale pentru a fi stabili un diagnostic exact. Deocamdată, el face tratament și nu va mai juca până la sfârșitul lui 2014.