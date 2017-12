Cyndi Lauper cântă în România

Fanii români ai lui Cyndi Lauper se vor bucura, anul acesta, de prezenţa cântăreţei americane la noi în ţară. Artista va susţine la vară un nou concert în Bucureşti. Spectacolul va avea loc pe 12 iunie, la Sala Palatului, iar biletele pentru acest eveniment vor fi puse în vânzare în ianuarie. Concertul din România face parte din turneul internaţional aniversar „She's So Unusual: 30th Anniversary Tour”, început în iunie 2013. Cyndi Lauper a mai concertat în România în anul 2001, la Braşov, în cadrul Festivalului „Cerbul de aur”. Ea a scos 11 albume de-a lungul carierei, care au înregistrat vânzări foarte mari: peste 50 de milioane de exemplare. Artista a fost nominalizată pentru 14 premii Grammy, două premii American Music, şapte premii American Video Awards şi 18 premii MTV. Cel mai de succes cântec al artistei de 59 de ani a rămas până în prezent „Girls Just Want to Have Fun”, lansat în anul 1983.