Dani Popa nu va mai juca la SSC Farul

21:45:24 / 03 Aprilie 2017

D.POPA

Este adevart ce am spus, si vezi ca scrie si in articol tot o declaratie data de mine ,in care specific ca am fost DEZAMAGIT DE UNII OAMENI DIN CONDUCERE( LICA,SISCU,FARCAS,MIHAILESCU). Nu mi-au platit salariu de 4 luni de zile, atat mie cat si altor colegi, dar se vor adeveri pe parcurs asta.si multe nereguli .Nu au bani ptr a sustine o echipa,cat sa aduni cu cutia milei la un meci de liga a 4.Singurul care mai aducea ceva bani sa ne inchida gura era Jimmy Farcas,..dar daca si el are probleme cu DNA-UL,nu mai sunt posibilitati sa fure bani de la confort urban si sa-i aduca la ssc farul.Ca restul sunt niste pirliti,niste saracii.nu au de unde sa aduca bani. Asa ca am considerat ca este mai bine sa plec, in alta parte, decat sa mai raman aici la mina intinsa,mai ales ca ..repet...AM FOST DEZAMAGIT DE UNII OAMENI DIN CONDUCERE...