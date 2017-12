Daniel Radcliffe a fost dependent de alcool

Protagonistul filmelor din seria ”Harry Potter” a declarat într-un interviu recent că a fost dependent de alcool la vârsta de 18 ani, într-o perioadă în care încerca să reziste presiunii aduse de celebritate. În prezent în vârstă de 22 de ani, Daniel Radcliffe, care a devenit celebru în 2001, după ce a jucat rolul principal în filmul ”Harry Potter and the Philosopher\'s Stone / Harry Potter şi Piatra Filozofală”, a declarat că a început să consume cantităţi mari de alcool în timp ce filma pentru cel de-al şaselea film din această serie, intitulat ”Harry Potter and the Half-Blood Prince / Harry Potter şi Prinţul Semipur”, deoarece credea că asta trebuia să facă. ”Am devenit atât de dependent de alcool pentru a putea să savurez alte lucruri. Timp de câţiva ani, am fost atât de fermecat de ideea de a trăi stilul de viaţă al altor persoane, încât nu am realizat că acest stil nu mi se potrivea”, a povestit tânărul actor englez. Daniel Radcliffe a renunţat la alcool în august 2010 şi de atunci preferă să petreacă zile liniştite alături de iubita lui, Olive Uniacke, în loc să meargă la petreceri. Actorul a făcut aceste declaraţii într-un interviu acordat ediţiei britanice a revistei ”GQ”.

Actorul britanic a stârnit senzaţie, în urmă cu câţiva ani, când a apărut nud, în rolul Alan Strang din piesa de teatru ”Equus” de Peter Shaffer, pusă în scenă pe West End la Londra şi pe Broadway la New York. Înainte ca ultimul film din seria ”Harry Potter” să fie lansat pe marile ecrane, în această vară, Daniel Radcliffe va juca din nou pe Broadway, într-o nouă versiune a musicalului din anii ’60 ”How to Succeed in Business without Really Trying”. În această piesă, actorul britanic interpretează rolul J. Pierrepont Finch, un tânăr spălător de geamuri care urcă în ierarhia companiei pentru care lucrează, cu ajutorul unei cărţi de dezvoltare personală. Actorul are o avere estimată la suma de 48 de milioane de lire, graţie interpretării personajului Harry Potter.