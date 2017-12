David Bowie vrea să readucă pe scenă celebrul său personaj Ziggy Stardust

Muzicianul britanic ar putea participa la viitoarea ediţie a Coachella Valley Music and Arts Festival din California, unde organizatorii speră ca acesta să interpreteze integral celebrul lui album ”The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars”. O sursă din anturajul său a declarat că ”organizatorii festivalului Coachella au încercat să îl aducă pe David Bowie anul trecut, dar el a refuzat, aşa că ei l-au adus pe Prince în locul lui. Dar sînt şanse mari ca ei să îl convingă anul acesta”.

David Bowie, în vîrstă de 62 de ani, a renunţat oficial să mai interpreteze pe scenă personajul Ziggy Stardust, ultima apariţie a acestuia avînd loc în timpul unui concert susţinut la Londra în 1973, la un an după lansarea albumului. În prezent, David Bowie traversează o perioadă de semipensionare, după ce a trebuit să îşi anuleze turneul mondial în 2004, din cauza unor probleme cardiace. Presa britanică susţine că David Bowie lucrează la un nou material discografic, în Germania, după ce un comentariu semnat cu numele lui a fost publicat pe site-ul de socializare Twitter. Cel mai recent album de studio al lui David Bowie este ”Reality”, care a fost lansat în 2003. În 2008, David Bowie a făcut backing vocals pe albumul ”Anywhere I Lay My Head” al actriţei Scarlett Johansson.

Cîntăreţ, compozitor, producător şi inginer de sunet, David Bowie este cîştigător al mai multor premii BRIT, MTV Music Video şi Grammy. Activ pe parcursul a cinci decenii de rock \'n\' roll şi cunoscut a-şi reinventa destul de des stilul de a cînta, David Bowie este considerat un influent inovator, în special datorită pieselor sale din anii \'70. David Bowie s-a inspirat pentru muzica sa dintr-o vastă paletă de artă, filosofie şi literatură. El este, de asemenea, actor de film şi teatru, regizor şi realizator de videoclipuri muzicale. În sondajul organizat în 2002 de postul BBC, David Bowie s-a clasat pe a 29-a poziţie în clasamentul celor mai mari 100 de artişti britanici din lume. De-a lungul carierei, el a vîndut aproximativ 136 de milioane de albume. În 2004, revista ”Rolling Stone” l-a clasat pe David Bowie pe locul al 39-lea în clasamentul celor mai buni 100 de artişti rock din toate timpurile.