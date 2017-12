De ce ar trebui să consumi mai des țelină? Proprietăți miraculoase!

Pentru mulți români, țelina este unul din ingredientele folosite pentru aromarea murăturilor sau anumitor preparate alimentare. Iată care sunt principalele motive pentru care ar trebui să incluzi mai des țelina în alimentația de zi cu zi! Specialiștii spun că acest aliment este un carbohidrat bun, întrucât nu conține zahăr alb sau alte chimicale și are un conținut nutrițional ridicat, spre deosebire de nivelul său de carbohidrați. De asemenea, țelina reduce presiunea arterială, scade colesterolul negativ, ajută la slăbit și are rol de adjuvant în afecțiunile articulare atunci când sunt consumate frunzele și tulpinile sale proaspete. În plus, datorită antioxidanților pe care îi conține, planta rădăcinoasă are proprietăți de calmare a sistemului nervos, întărește sistemul imunitar, tratează constipația și este recomandată în caz de impotență și frigiditate.