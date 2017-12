De interes public - Legalizarea unei hotărâri de divorţ

12:54:06 / 18 Februarie 2015

la cat timp pot primi sentinta dupa ce am terminat divortul

Buna ziua asi avea o rugaminte sami spuneti la cat timp pot primi sentinta .Eu am terminat procesul de divort in data 22-01-2015 eu sunt in italia am avocat dara numi da nici un raspuns .Va rog pe dv sami spuneti la cat timp se poate scoate sentinta ,va multumesc.