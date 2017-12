Decizia pe fond în dosarul Bica-Simu, amânată pentru 12 ianuarie

Instanța supremă a amânat prima decizie în dosarul în care fost șefă a DIICOT, Alina Bica, este acuzată că ar fi primit bani de la omul de afaceri Horia Simu pentru 12 ianuarie.

Decizia pe care judecătorii o vor anunța pe 12 ianuarie nu este definitivă, putând fi constestată atât de DNA cât și de inculpați.

Pe data de 19 decembrie a avut loc ultimul termen din dosarul în care care fosta şefă a DIICOT Alina Bica şi fostul şef al ANAF Şerban Pop sunt acuzați de luare de mită, respectiv complicitate la dare de mită pentru soluţionarea favorabilă a unui dosar al omului de afaceri Horia Simu, acesta fiind şi el acuzat în cauză. Magistrații Înaltei Curție de Casație și Justiție (ÎCCJ) au amânat decizia pentru 5 ianuarie. La ultimul termen de judecată, Alina Bica a declarat în fața judecătorilor ÎCCJ că nu poate accepta să fie condamnată pentru o sumă pe care nu a primit-o. "Nu cer să câștig simpatia completului. E incredibil să te trezești într-o poveste și să nu știi de unde să o apuci. Să stai în sala de judecată să te rogi ca oamenii să vină să spună adevărul e un lucru rar. Am stat cu tensiunea 24 și nu știu cum poți susține o poveste fără ca probele să susțină ceea ce spui. Privind retrospectiv, cred că niciun procuror șef nu ar trebui să își mai facă treaba. Sunt temperamentală dar să iau 17.000 de euro... mi-au pus preț. Atât a considerat, la mișto. DNA că valorează viața și onoarea mea. Nu am copii, nu am casă, familia mi se împuțineazaă pe zi ce trece. Să mă duci la pușcărie pentru 17.000 de euro pe care nu i-am luat, asta nu pot să accept. Pot să accept să fiu docilă, să fac ce îmi spun, dar să fac pușcărie pentru 17.000 de euro pe care nu i-am luat, nu pot să accept", le-a spus Alina Bica judecătorilor. La termenul de pe 19 decembrie, procurorii anticorupție au cerut închisoare cu executare atât pentru fosta șefă a DIICOT cât și pentru Horia Simu și Șerban Pop. Avocații inculpaților au solicitat achitarea. Dosarul a fost trimis instanței în septembrie 2015.

Potrivit rechizitoriului, în 2014, Şerban Pop a primit de la Horia Simu aproximativ 230.000 de euro, cash şi sub forma a două contracte de consultanţă judiciară, pentru a interveni la conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în scopul soluţionării favorabile a unui dosar penal al omului de afaceri.

"La data de 8 noiembrie 2014, inculpata Bica Alina Mihaela în calitate de procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, a primit, pentru sine, în mod indirect, printr-un intermediar (martor denunţător în cauză), suma de 17.500 euro din totalul sumei de 20.000 euro, pe care acesta din urmă, în calitate de interpus, a primit-o de la inculpatul Pop Şerban. Suma de 20.000 euro a reprezentat o parte din totalul sumei de aproximativ 230.000 euro ce a fost dată de omul de afaceri în tranşe, pe parcursul a 8 luni, în cursul anului 2014, inculpatului Pop Şerban, pentru ca acesta să o remită în scopul menţionat mai sus", au precizat procurorii în rechizitoriu. Anchetatorii susţin că, în schimbul banilor, Alina Bica a înlocuit procurorul care instrumenta dosarul lui Horia Simu şi a făcut presiuni asupra magistratului care a preluat cauza pentru a da o soluţie de clasare în dosarul în care era urmărit penal Horia Simu. În final, în dosarul omului de afaceri procurorul de caz a dispus o soluţie de clasare, DNA arătând că, potrivit probelor administrate în cauză, magistratul a acţionat fără vinovăţie.

Alina Bica este judecată și în alte cauze, având o condamnare în primă instanță de patru ani de închisoare pentru favorizarea faptuitorului în dosarul în care este judecată alături de Adriean Videan. Fostul ministru al Economiei a fost achitat.