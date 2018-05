Deficiențe MAJORE la fabrica BALBO! A FOST ÎNCHISĂ!

Comisarii Protecției Consumatorilor Constanța au descoperit alte grave nereguli pe piața alimentară. De această dată este vorba despre fabrica de produse de panificație BALBO. Comisarul șef adjunct al Protecției Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu, a declarat că au fost descoperite deficiențe majore la depozitare, fluxul tehnologic cu derapaje, materii prime și etichete ce înșeală. "Am închis fabrica aseară, am aplicat sancțiuni în sumă de 22.000 de lei, am dispus oprirea livrărilor și returul loturilor deja vândute consumatorului", a declarat comisarul șef adjunct.

"De subliniat că toate produsele conțineau produse « tip » (ciocolată, gem etc), înşelând consumatorul", a adăugat comisarul șef adjunct, Horia Constantinescu.