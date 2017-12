Deficit bugetar redus de la 4%, la 1,7%, în 2009?

Viitorul guvern vrea să reducă deficitul bugetar de la aproximativ 4% din PIB în acest an, la 1,7% în 2009, a declarat, ieri, Gheorghe Pogea, propus pentru şefia Ministerului de Finanţe. \"Intenţionăm să reducem în mod drastic deficitul bugetar, de la circa 4% din PIB în acest an. Criza nu mai poate aştepta\", a afirmat Pogea. Cheltuielile publice vor fi ajustate semnificativ, iar noul guvern va favoriza numai costurile legate de investiţii, a spus el. Viitorul guvern speră şi că agenţiile de evaluare financiară (Standard&Poor\'s şi Fitch) vor decide să ridice ratingul de ţară în decurs de şase luni, astfel încît România să revină în categoria de investment grade. \"Avem nevoie să restabilim încrederea investitorilor în economia României\", a mai spus Pogea. Reamintim că, pe 27 octombrie şi respectiv 10 noiembrie, S&P şi Fitch au retrogradat România din categoria investement grade pentru a sublinia capacitatea redusă a statului de a evita o criză financiară şi economică severă, accentuînd totodată şi riscurile determinate de necesarul ridicat de finanţare de pe pieţele internaţionale de credit. Agenţia Moody\'s a anunţat însă că nu intenţionează să modifice perspectiva ratingului atribuit României pînă la sfîrşitul lui 2008. Ministrul în exerciţiu al Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian, a anunţat că bugetul general consolidat va încheia acest an cu un deficit cuprins între 3% şi 4% din PIB, iar dacă încasările vor evolua în decembrie mai bine decît în noiembrie, deficitul va fi de 3-3,5%. După primele 11 luni din 2008, deficitul estimat al bugetului a urcat la 2,9%, în condiţiile unei scăderi drastice a veniturilor în octombrie şi noiembrie.