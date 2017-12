Deficit de cadre didactice

Primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan, a declarat că începerea anului şcolar nu a fost aşa cum şi-ar fi dorit, atât el cât şi părinţii. „Deocamdată nu am rezolvat problema elevilor din clasa a IX-a, care nu au mers în prima zi de şcoală pentru că, de la nivelul Inspectoratului Şcolar, nu s-a dispus înfiinţarea clasei la Independenţa. Părinţii nu au banii necesari pentru a-şi trimite copiii la şcoală în alte localităţi. Atât ei, cât şi noi, la nivel de Primărie, am solicitat înfiinţarea clasei a IX-a, dar nu am primit un răspuns favorabil de la inspectorat. Pe lângă această problemă, la începerea anului şcolar am constatat că ne lipsesc un învăţător şi un educator. Până când se vor găsi un educator pentru grădiniţă şi un învăţător pentru clasele I-IV, am decis să cuplăm clasa I cu clasa a II-a şi a III-a cu a IV-a”, a declarat primarul comunei, Cristea Gâscan.