Demararea procedurilor de împroprietărire în Grindul Chituc, blocată doar de trei litigii

După o perioadă de linişte, problema Grindului Chitiuc a revenit în atenţia Comisiei Judeţene de Fond Funciar. În şedinţa de ieri, directorul Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OJCPI) Constanţa, Stere Sponte, a prezentat o notă informativă cu privire la situaţia terenurilor din Grind potrivit căreia, din cele 6.840 ha, cît este suprafaţa totală a Grindului, 2.449 ha sînt păşune, 1.792 ha sînt suprafeţe de apă şi stuf, 10,2 ha sînt acoperite de drumurile de acces, iar 2.596,90 ha sînt teren neproductiv. Sponte a adăugat că terenurile pe care Comisia Judeţeană de Fond Funciar intenţionează să le retrocedeze se află în cea mai mare parte în zona economică a Grindului, o mică parte dintre acestea situîndu-se în zona tampon, ipoteză confirmată şi de către reprezentanţii Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD) prezenţi la discuţii. Deşi prefectul Dănuţ Culeţu şi-a exprimat, încă o dată, dipoziţia imediată de a semna titlurile de proprietate pentru retrocedarea terenurilor din Grindul Chituc, directorul OJCPI a declarat că procedura nu poate fi demarată întrucît suprafeţe însemnate de teren se află în litigiu. Agenţia Domeniilor Statului (ADS) împreună cu RBDD au atacat în instanţă hotărîrea Consiliului Local (CL) Corbu privind intabularea a 434 ha, respectiv 503 ha asupra cărora cele două instituţii susţin că le revine dreptul de proprietate. ”Am atacat hotărîrea de intabulare a CL Corbu întrucît încălcă dreptul de proprietate al RBDD, drept care îi revine în baza Legii 82/1993. Considerăm că Primăria Corbu a încălcat o suprafaţă de 434 ha şi de aceea am deschis o acţiune în instanţă. Contestăm intabularea pentru că a fost realizată în baza unei hotărîri de Consiliu Local şi nu printr-un ordin al prefectului cum s-a întîmplat la Mihai Viteazu, pentru terenurile situate în Grindul Lupilor. Primăria Corbu a intrat într-o zonă pentru care nu are un titlu de proprietate opozabil RBDD”, a declarat consilierul juridic al RBDD, Radu Voicu. El a adăugat că, potrivit legii, delimitarea şi marcarea hotarelor administrativ- teritoriale ale unei comune se face de către o comisie înfiinţată prin ordinul prefectului, lucru care nu s-a întîmplat în cazul comunei Corbu. ”Vrem să se facă dovada în instanţă că acel teren aparţine Primăriei Corbu. Nu este domeniul comunei, ci domeniu public de interes naţional. Noi nu avem niciun titlu pe acest teren, dar avem de partea noastră o lege specială, Legea 82/1993. RBDD este administratorul şi autoritatea de mediu al Grindului”, a adăugat consilierul juridic. La rîndul său, reprezentantul ADS, Gabriela Georgescu, a declarat că ADS rămîne parte în procesul intentat Primăriei Corbu de RBDD cu prerogativele dreptului de proprietate pentru cele 503 ha aflate în proprietatea Agenţiei. În replică, Stere Sponte a declarat că intabularea terenurilor din Grind este legală, drept pentru hotărîrea de CL poate fi atacată doar în instanţă. El a adăugat că acestor litigii i se mai adaugă unul: cel între Primăria Corbu şi Primăria Săcele. „În acest moment există şi un litigiu între comunele Săcele şi Corbu privind parcelarea făcută de comuna Săcele pe teritoriul administrativ al comunei Corbu. Conform cadastrului, terenurile, care urmează să fie retrocedate, se află pe teritoriul comunei Corbu. La prima înfăţişare în instanţă, comuna Săcele a pierdut procesul, dar are dreptul să facă recurs”, a declarat Sponte. Membrii Comisiei au adăugat faptul că în perimetrul Grindului, protejat de acte normative interne şi internaţionale, nu a existat niciodată vreun titlu de proprietate.

Potrivit Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a Academiei Române, întregul Grind este arie protejată, fiind inclus în teritoriul Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării (constituită în baza Legii 82/1993), iar treimea sa nordică (2.300 ha) are regim de zonă strict protejată, fiind nominalizată în Legea 5/2000, privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea III, zone protejate. Academia Română specifică, de asemenea, faptul că Grindul Chituc este “arie de importanţă avifaunistică” de nivel european, definită ca atare în cadrul programului promovat de BirdLife International (vastă reţea de organizaţii naţionale pentru protecţia păsărilor şi a habitatelor lor). Mai mult decît atît, Grindul Chituc este propus ca sit Natura 2000 - reţea ecologică de arii prioritare pentru protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică, constituite în ţări UE. Reamintim faptul că persoanele care urmează să fie împroprietărite în Grindul Chituc vor fi obligate să respecte măsuri speciale de ocrotire şi conservare a perimetrului stabilite de autoritatea de mediu