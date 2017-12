Depunctare uriașă pentru Săgeata Năvodari

06:58:59 / 17 Februarie 2015

Lungul nasului

Ce-i trebuia Navodariului echipa de prima Liga nu intelege nimeni,asa ca banuielile de la inceput s-au confirmat:scurgeri de bani de la bugetul primariei. Oare n-ar fi fost normal ca la nivelul acestui oras sa fie o echipa in Liga 3 tinandu-se cont ca exista in oras cateva grupe de copii si junior care odata cu cresterea in varsta nu pot juca in ligile superioare. O echipa avand la baza navodareni va fi acceptata de locuitori si o vor sustine si la meciuri. Oricum mai bine decat una in Liga 1 CU NICI UN MECI DISPUTAT IN NAVODARI