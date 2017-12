Deputatul Sebastian Ghiță vrea să-și înființeze partid

Deputatul Sebastian Ghiță, proaspăt plecat din PSD, are planuri de viitor. El a declarat că dorește să-și facă un partid propriu, pentru care va începe, în ianuarie, să strângă semnăturile necesare. Culmea, el a anunțat că se bizuie, în acest sens, pe prietenii săi din PSD. „M-am gândit că un nou partid politic, o nouă platformă politică ar putea schimba ceva, așa că de la anul ne punem pe treabă. Vreau un să fac un alt fel de politică în România. Nu am anunțat înființarea unei noi formațiuni de stânga, dar, da, am avut o întâlnire cu mai mulți dintre cei cu care am colaborat în campania pentru Victor Ponta. Pentru că pe toți ne-a preocupat politica, ne-am gândit, de ce o nouă platformă politică nu ar avea succes?”, a afirmat Ghiță. Ce părere are fostul său șef din PSD, premierul Victor Ponta, vizavi de planurile lui Sebastian Ghiță? „E proiectul lui (Sebastian Ghiţă - n.r.). Eu am fost întotdeauna numai în PSD şi aici voi face politică. Nu mi-e teamă că ne-ar putea fura din membri, însă mă îngrijorează un singur lucru - că nu o să înţelegem ce aşteaptă alegătorii de la noi”, a spus șeful Executivului.