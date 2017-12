Derby-ul orgoliilor la Constanţa

După trei partide fără înfrîngere în campionat, FC Farul a reuşit să depăşească pasa mai proastă din startul campionatului, apropiindu-se de partea superioară a clasamentului. Constănţenii au şansa să mai facă un pas către locurile fruntaşe duminică, de la ora 11.00, cînd vor da piept, pe teren propriu, cu Săgeata Stejaru, în etapa a 7-a a Ligii a II-a. Cele două combatante se vor întîlni în premieră într-un meci oficial, ineditul derby dobrogean anunţîndu-se extrem de tensionat, oaspeţii visînd la o victorie la Constanţa. În plus, în echipa tulceană evoluează mulţi jucători care au trecut şi pe la FC Farul, Decebal Gheară, Ştefan Ciobanu sau Cristi Dicu, care vor încerca să arate că meritau un loc în echipa fanion a oraşului de la ţărmul mării. “Pentru mine, fiecare meci este ca o finală, şi aşa tratez şi partida de duminică, mai ales că este un derby dobrogean. Avem nevoie de o victorie, care ne-ar urca în clasament aproape de locurile care asigură promovarea”, a spus antrenorul Marius Şumudică. Din păcate, spectacolul nu va fi complet, lipsind spectatorii, întrucît partida va avea loc cu porţile închise, din cauza incidentelor provocate de fanii constănţeni în meciul din Cupa României, de la Tulcea. “Este urît că jucăm fără spectatori, dar sperăm ca fanii să ne ţină pumnii în faţa televizoarelor şi să cîştigăm duminică. Este vital să luăm trei puncte şi să ţinem pasul cu principalele contracandidatele la promovare”, a spus atacantul Marius Ene.

Formaţiile probabile - FC Farul (antrenor Marius Şumudică): Vlas - Măţel, Papp, Diogo, Mendy - B. Andone, Cristocea, Rusmir, C. Matei - M. Ene, Chico; Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Olteanu - Bold, Goşa, Gheară, Al. Vlad - Dicu, Paleacu, Gheorghiţă, Dobrea - Chiţu, Ciobanu. Arbitri: Augustus Constantin (Rm. Vîlcea) - Eugen Gheorghe (Suceava) şi Radu Ghinguleac (Bucureşti).

Stejaru vrea toate punctele

Chiar dacă întîlnesc una dintre pretendentele la promovare, jucătorii şi banca tehnică a echipei Săgeata Stejaru privesc cu optimism spre întîlnirea de duminică. “Un meci greu, cu o fostă echipă din primul eşalon. Ei ţintesc promovarea, dar şi noi avem nevoie de puncte, pentru că nu stăm foarte bine în clasament. Este un dezavantaj atît pentru noi, cît şi pentru Farul, faptul că se joacă fără spectatori, însă noi mergem să cîştigăm cele trei puncte. Ne-ar mulţumi şi un punct, dar vom juca la victorie. Nu avem probleme de lot“, a declarat antrenorul principal Aurel Şunda. Fostul jucător al Farului, Decebal Gheară, ar vrea ca noua sa echipă să repete evoluţia bună din meciul cu Tricolorul Breaza: “O partidă la fel de importantă ca orice alt meci din campionat. Nu am de luat nicio revanşă în faţa Farului, pentru că acolo nu mai sînt antrenorii care erau cînd am plecat eu. Vrem să ne menţinem pe aceeaşi linie ca în partida cu Breaza, cînd nu am primit gol şi am marcat patru“. “Atuul nostru este echipa şi vom merge cu tupeu, pentru a cîştiga cele trei puncte. Îmi pare rău că Farul a ajuns în liga a doua. Le doresc succes, însă după meciul cu noi“, a spus şi antrenorul secund al celor de la Săgeata Stejaru, Constantin Funda. Pentru acest meci, jucătorii de la Stejaru vor fi recompensaţi cu cîte 300 de euro în cazul unui succes, în timp ce la Farul victoria se va plăti cu 1.000 lei pentru fiecare jucător.

Etapa a 7-a din Seria I mai programează partidele - sîmbătă, ora 11.00: Victoria Brăneşti - FCM Bacău, Petrolul Ploieşti - Dinamo II Bucureşti, Gloria Buzău - CSM Rm. Sărat, Dunărea Giurgiu - Delta Tulcea, Sportul Studenţesc - FC Botoşani, FC Snagov - Cetatea Suceava; duminică, ora 11.00: Concordia Chiajna - Dunărea Galaţi; ora 13.00: Steaua II Bucureşti - Tricolorul Breaza.

I. COMAN, S. TEODOREANU

Clasament Seria I

1. Victoria Brăneşti 6 6 0 0 20- 5 18 (+9)

2. Concordia Chiajna 6 4 1 1 12- 5 13 (+4)

3. Delta Tulcea 6 4 0 2 10- 4 12 (+3)

4. FCM Bacău 6 3 1 2 16- 9 10 (+1)

5. Steaua II 6 2 4 0 6- 4 10 (0)

6. Dunărea Giurgiu 6 3 1 2 9-10 10 (+1)

7. FC FARUL 6 3 1 2 7- 8 10 (+1)

8. Tricolorul Breaza 6 3 0 3 6- 9 9 (0)

9. Sportul 6 2 1 3 9- 7 7 (-2)

10. Săgeata Stejaru 6 2 1 3 8- 7 7 (-2)

11. Dunărea Galaţi 6 2 1 3 3- 6 7 (-5)

12. Petrolul Ploieşti 6 1 3 2 5- 7 6 (-3)

13. FC Botoşani 6 2 0 4 4- 6 6 (-3)

14. FC Snagov 6 2 0 4 9-12 6 (-3)

15. Cetate Suceava 6 1 3 2 5-10 6 (-3)

16. Gloria Buzău* 6 4 0 2 9- 8 4 (+3)

17. Dinamo II 6 1 0 5 7-14 3 (-6)

18. CSM Rm. Sărat 6 0 1 5 0-14 1 (-8)

*- Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut