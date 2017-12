Descentralizarea în Sănătate trebuie urgentată

Ministrul Sănătăţii, Ion Bazac, a anunţat, ieri, că descentralizarea este o prioritate la nivelul ministerului pe care îl conduce şi că speră ca, pînă la 1 septembrie, spitalele să fie trecute la autorităţile locale. „Sper să discutăm multe despre descentralizare, e una din priorităţile mele, şi sper s-o facem cît de repede (descentralizarea totală - n.r.). Am un proiect destul de clar şi cu termene foarte clare, sper ca pînă la 1 septembrie toate spitalele şi Direcţiile de Sănătate Publică să fie transferate autorităţilor locale”, a declarat ministrul Sănătăţii. Precizăm că demnitarul, a prezentat, nu de mult, direcţiile strategice ale Ministerului Sănătăţii (MS), obiectivul major fiind creşterea calităţii vieţii românilor prin îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. “Îndeplinirea acestui deziderat va fi guvernată în baza unor principii de management stabilite pentru întreg sistemul de sănătate: descentralizarea şi responsabilizarea decizională şi administrativă; susţinerea competiţiei în asigurarea serviciilor medicale; eficienţă generală şi transparenţă în administrarea şi cheltuirea banilor contribuabililor”, declara demnitarul. Alte instituţii centralizate, precum Direcţiile de Sănătate Publică vor fi transferate Consiliilor Judeţene şi vor avea atribuţii de coordonare, supraveghere, evaluare, avizare şi de alocare a resurselor. Sub acelaşi aspect structural, MS va urmări eficientizarea economică a sistemului de sănătate şi a celui spitalicesc. Ministerul va elabora ghiduri şi protocoale terapeutice în colaborare cu profesionişti din ţară şi din străinătate, pentru cele mai frecvente afecţiuni, în concordanţă cu metodologia internaţională.