Descinderi la firmele lui Done

Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) Constanţa, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au efectuat, ieri dimineaţă, 18 percheziţii la sedii de societăţi comerciale, depozite şi hoteluri din Constanţa şi staţiunea Mamaia, ai căror administratori sunt învinuiţi de săvârşirea unor infracţiuni economice. Unele dintre descinderi s-au făcut la domiciliul şi la mai multe puncte de lucru ale unor firme aparţinând omului de afaceri constănţean Viorel Done, patronul magazinului „Dovi”, de pe bulevardul Tomis din Constanţa, dar şi al Complexului Astoria, din staţiunea Mamaia. Poliţiştii spun că administratorii vizaţi de procurori, printre care şi Viorel Done, sunt acuzaţi de comiterea infracţiunilor de speculă şi evaziune fiscală. În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii au descoperit 2.356 de pachete de ţigări netimbrate, sau cu banderole de marcare de Republica Moldova sau Ucraina. Totodată, oamenii legii au ridicat 29.112 lei, 200 de dolari şi 50 de euro, bani despre care există suspiciuni că ar fi fost obţinuţi de pe urma vânzării ţigărilor de contrabandă. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2010 – 2011, Done şi complicii săi au transportat, deţinut şi comercializat către diverse persoane fizice, importante cantităţi de ţigări.

• ANTECEDENTE • Nu este prima dată, când Viorel Done intră în vizorul poliţiştilor. El este un vechi client al oamenilor legii. În cursul anului trecut, ofiţerii poliţiei economice au efecuat zeci de percheziţii la domiciliul acestuia dar şi în punctele de lucru. În luna decembrie a anului trecut, poliţiştii au efectuat 11 percheziţii în urma cărora au descoperit peste 130.000 de pachete de ţigări netimbrate sau cu timbru din Republica Moldova sau Ucraina, 145 de sticle de vin fără timbru fiscal, peste 65 de sticle de şampanie fără timbru fiscal, mai multe sticle de whisky netimbrate şi sumele de 59.000 lei, 420 euro şi 100 dolari. La acea dată, oamenii legii au reţinut pentru audieri cinci persoane. Anchetatorii spun că Viorel Done, proprietarul magazinului constănţean „Dovi”, Cristian Liciu, Nelu Mocanu, Doru Râşcu şi Romeu Onilă au achiziţionat în mod fraudulos marfa respectivă, ştiind că aceasta fusese introdusă ilegal pe teritoriul ţării noastre, toţi fiind cercetaţi în stare de arest. La sfârşitul lunii ianuarie, Viorel Done, şi doi dintre complicii lui, Cristian Liciu şi Doru Râşcu au părăsit arestul, iar Nelu Mocanu şi Romeu Onilă, au fost eliberaţi la jumătatea lunii februarie.