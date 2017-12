Designerul constănţean Adrian Oianu şi-a prezentat noua colecţie la malul mării

Adrian Oianu, designerul constănţean care a îmbrăcat numeroase vedete autohtone, şi-a prezentat, joi seară, în cadrul Complexului Azur din staţiunea Mamaia, cele mai recente creaţii ale sale. Creatorul a prezentat piese din ultimele două colecţii de rochii şi… tress-uri: „The Beat” şi „Limited Edition”.

Colecţia intitulată „Limited Edition” este cea mai recentă a creatorului şi prezintă rochii pret-a-porter, inspirate de exuberanţa anilor ’20, adresîndu-se femeii puternice, atletice, care ştie să îşi valorifice feminitatea. Ţinutele sînt create din materiale fluide şi preţioase, texturi manuale, fiind de inspiraţie tradiţională românească. Noua colecţie semnată Adrian Oianu a fost prezentată, în premieră, la Bucureşti, pe data de 12 decembrie, în cadrul unui eveniment de anvergură. Adrian Oianu este primul designer care a organizat un eveniment caritabil la Palatul CEC, unul dintre cele mai frumoase din România. Cu această ocazie, Adrian Oianu a fost primul designer român care a îmbrăcat o persoană cu dizabilităţi.

În colecţia „The Beat”, prezentată în luna octombrie a acestui an, Adrian Oianu explorează graniţa fină dintre trench şi rochie, propunînd piesa hibrid intitulată sugestiv „The Tress”, care îndeplineşte atît calităţile unui trench, cît şi cele ale unei rochii.

La Constanţa, creaţiile talentatului desigener au fost aplaudate intens de public, Adrian Oianu fiind asaltat, la final, de cei care au asistat la show-ul de modă, felicitîndu-l pentru ţinutele create. Fiind primul designer român care a realizat „rochia-balon”, Adrian Oianu propune ţinute cu volum, care pot fi purtate în orice moment al zilei. De asemenea, creatorul combină cu succes elementele retro cu tendinţele modei actuale, colanţii şi ciorapii maţi putînd fi purtaţi cu rochiile largi, semnate Adrian Oianu. „Avînd în vedere că este a patra colecţie din acest an, ideile se ţin lanţ la mine, lucrez o colecţie în paralel cu cealaltă. Eu fac colecţiile în funcţie de cliente, din acest motiv am patru pe an, nu două, aşa cum fac ceilalţi designeri. În acest an am avut prezentări la Timişoara, Braşov, Cluj, Sibiu, Constanţa şi Bucureşti, şi la anul îmi doresc să am din nou evenimente în ţară. La Constanţa am mai avut o prezentare în primăvară, aceasta este a doua de aici. Vreau să mai vin şi să fac prezentări la Constanţa, pentru că lumea este O.K., am întîlnit oameni minunaţi aici. Cred că am îmbrăcat toate vedetele, le cunosc de cînd erau tinere, avînd în vedere că fac acest lucru de 15 ani, le-am cunoscut pe toate cînd erau încă modele, cum ar fi Andreea Raicu. Sînt prieten cu Mihaela Rădulescu, Elena Băsescu, dar şi multe altele, care sînt mai discrete. Însă, pe mine nu mă interesează să îmi fac reclamă prin vedete, eu îmi fac reclamă prin ceea ce fac, hainele sînt purtabile, au succes, au un raport preţ-calitate normal, am democratizat design-ul vestimentar. Vînd haine unicat, la preţul la care le poţi comanda unui croitor”, a declarat creatorul de modă.

Adrian Oianu este singurul designer român care realizează patru colecţii pret-a-porter anual. De asemenea, Adrian este primul creator de modă român care a adus în ţara noastră conceptul de „fashion film”, concretizat în cele trei filme pe care le-a realizat. În prezentările lui Adrian Oianu, personajul central este designul ţinutelor, fetele sînt doar modele care îl prezintă. De aceea, pentru prezentările sale, designerul spune că preferă fetele fără experienţă în modelling, ingenue, tinere, suave.