Dezbaterile la buget continuă

Ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea, şi-a luat angajamentul, miercuri seară, în faţa Camerelor reunite, că la dezbaterea bugetului de stat pe 2010 va prezenta Parlamentului şi bugetul general consolidat, chiar dacă acesta, conform legii, nu poate fi votat de Legislativ. Pogea a făcut aceste afirmaţii după ce parlamentarii de Iaşi ai principalelor partide au susţinut un amendament prin care se majora bugetul Ministerului Finanţelor Publice cu 200.000.000 lei pentru construcţia pistei aeroportului Iaşi. Ministrul a argumentat că amendamentul respectiv nu se justifică, întrucît această lucrare ţine de Ministerul Dezvoltării. Pogea a admis că refacerea pistei aeroportului Iaşi este o prioritate şi a propus, în schimb, alocarea unei sume mai mari de 200.000.000 lei, din facilităţile pentru aderarea la zona Schengen, pentru dezvoltarea complexă a aeroportului. Parlamentarii au votat, miercuri seară, bugetul Ministerului Dezvoltării, după mai bine de 12 ore de discuţii, fără a admite niciunul dintre cele cîteva sute de amendamente respinse de Comisiile de buget-finanţe. Dezbaterile asupra bugetului MDRL a fost marcat de controverse între opoziţie şi majoritatea parlamentară, de mai multe întreruperi pentru consultări şi chiar de contestări ale votului. Prim-ministrul Emil Boc a asistat miercuri seară la dezbaterile privind proiectul legii bugetului de stat pe 2009. Premierul a intrat în sala de plen în timp ce senatorii şi deputaţii dezbăteau amendamentele respinse de la bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. În timpul dezbaterilor, o parte din parlamentari şi-au arătat chiar şi veleităţile de poeţi, parafrazînd versurile cîntecului \"Puşca şi cureaua lată\". Primul „candidat“ pentru premiul poetul serii a fost liberalul Relu Fenechiu. „Îmi pare rău că domnul Boc a plecat, pentru că l-aş fi parafrazat astfel: Puşca şi cureau lată / Ce buget aveaţi odată!\", a deschis subiectul deputatul liberal Relu Fenechiu, făcînd astfel o glumă gustată de liberali, în luarea sa de cuvînt privind susţinerea unui amendament. \"Puşca şi cureaua lată / Ce partid am fost odată!\", a venit imediat replica sarcastică a preşedintelui de şedinţă, deputatul PD-L Ioan Oltean. Şi pentru că momentele comice au răpit din timpul dezbaterilor, senatorii şi deputaţii au continuat dezbaterile pe buget pînă tîrziu în noapte, fără pauză.

Bugetele ministerelor, adoptate fără amendamente

După şedinţă extenuantă pigmentată cu destule momente umoristice şi pauze de consultări, parlamentarii au votat, miercuri seară, bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Ieri a debutat cea de-a treia zi a dezbaterilor pe tema bugetului. La deschiderea lucrărilor nu au fost prezenţi decît 85 de parlamentari. După ce s-a strîns cvorumul necesar, deputaţii şi senatorii au adoptat, cu 240 voturi pentru, 60 împotrivă şi o abţinere, bugetul Ministerului Mediului, neacceptînd niciun amendament. Şi bugetul Ministerului Transporturilor a fost adoptat de Parlament fără vreun amendament. Nu acelaşi lucru se poate se poate spune şi despre bugetul Ministerului Educaţiei, care a fost amînat de senatori şi deputaţi, ei urmînd să îl discute ulterior adoptării altor capitole bugetare. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat înainte de dezbaterea bugetului MECI pe 2009, că şcoala românească are încă foarte multe probleme şi că va încerca să le rezolve, în limita posibilităţilor bugetare, criticînd fosta guvernare pentru gestionarea defectuoasă a resurselor. \"Nu am fi avut astăzi peste 800 de amendamente, nu am fi avut astăzi şcoli în care nici dumneavoastră nu aţi vrea să intraţi\", le-a spus ea parlamentarilor liberali. În ceea ce priveşte bugetul Ministerului Sănătăţii, acesta a fost votat de parlamentari în lipsa ministrului de resort. Potrivit poiectului de buget de stat pentru 2009, acestui minister îi revine suma de 2.250.880 mii lei, cu 1,21% mai puţin decît în anul 2008.