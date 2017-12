Dezvoltare fără precedent a programului de transplant hepatic

Programul de transplant hepatic derulat la Institutul Clinic Fundeni din Bucureşti înregistrează o dezvoltare fără precedent, a anunţat, într-un interviu, şeful Centrului de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic din cadrul institutului, totodată preşedinte al Academiei de Ştiinte Medicale, prof. univ. dr. Irinel Popescu, cel care a realizat primul transplant hepatic din ţară. Profesorul a explicat că aparţinătorii bolnavilor aflaţi în moarte cerebrală au început să înţeleagă importanţa donării şi dau acceptul prelevării de organe, fapt care duce la salvarea altor vieţi aflate în suferinţă. Chiar dacă numărul donatorilor de organe este tot mai mare, România încă este deficitară la acest capitol, listele de aşteptare ale bolnavilor fiind, în continuare, mari. „În prezent, am ajuns la 78 de operaţii de transplant hepatic, care este probabil una dintre cele mai mari cifre la nivel european în momentul actual. Am încercat, în acest an, să utilizăm la nivel maxim donatorii pe care i-am avut, lărgind gama de procedee chirurgicale la aproape tot ceea ce s-a inventat în materie de transplant hepatic până în momentul de faţă”, a declarat prof. univ. dr. Popescu. Nu în ultimul rând, profesorul a vorbit şi despre experienţa echipei operatorii, fapt care a dus şi la o rată bună de supravieţuire, respectiv 93%. El speră ca aceste date statistice să se menţină şi în următoarea perioadă. România are nevoie de un număr estimat de operaţii de transplant hepatic situat între 300 şi 400 pe an. „Avem în vedere deschiderea unui al doilea sau chiar al treilea program de transplant hepatic. Au fost depuse la Agenţia Naţională de Transplant mai multe dosare de aplicaţii în acest sens şi sunt convins că Agenţia va şti să evalueze cu obiectivitate posibilităţile pentru a deschide noi programe de transplant hepatic”, a declarat el.