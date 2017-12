Dică salvează Viitorul

20:25:04 / 05 Mai 2014

Viitorul...

Scutiti ma cu stirile despre Viitorul Voluntari! Ma lasa rece afacerea 'regelui'! Nu reprezinta Constanta acest club! Mai bine scrieti despre panarama de spalatorie auto aparuta in Primaverii datorita altui 'patron' de kkt! In curand in zona..o sa si deschida si o piata de zarzavaturi, o shaormarie si doua tonete de inghetata pe timpul verii... Sa fie bine ... si sa ne dam cu zmeul!