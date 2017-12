Didier Deschamps: Ne-am pregătit doi ani pentru meciul cu România

Selecționerul echipei de fotbal a Franței, Didier Deschamps, a declarat, joi, într-o conferință de presă susținută la Stade de France, că a așteptat doi ani meciul cu România, care va deschide, vineri, EURO 2016.

''Ne-am pregătit doi ani pentru meciul cu România. Trebuie să începem competiția cu dreptul. Nu trebuie să banalizăm meciul, dar nici ca jucătorii să nu resimtă presiunea'', a afirmat Deschamps.

Fostul internațional a mărturisit că nu poate dezvălui ce le va zice jucătorilor înaintea meciului de mâine. ''E un simplu meci care trebuie câștigat'', a subliniat Deschamps.

Selecționerul a vorbit și de perioada scursă de la ultimul meci oficial al Franței, în sferturile Cupei Mondiale 2014: ''Franța a jucat 20 de meciuri amicale, nu avem niciun meci oficial de la Cupa Mondială până la partida de mâine. Acum doi ani nu aveam aceeași jucători, sunt și lucruri pozitive și lucruri negative, sunt echipe diferite. Azi avem un potențial ofensiv foarte interesant, însă e important să ai echilibru între ofensivă și defensivă pentru a forma o echipă eficientă''.

Deschamps a evitat să vorbească la superlativ despre compartimentul său ofensiv, care are o medie ridicată de goluri în ultimele partide: ''Nu cred că avem cel mai bun atac. Avem jucători de calitate, suntem capabili să înscriem, să punem probleme adversarului. O echipă care vrea să ajungă departe trebuie să aibă un potențial ofensiv bun''.

Deschamps a recunoscut că Germania (campioana mondială en titre) și Spania (campioana europeană en titre) sunt echipe care încep competiția cu un obiectiv clar, de a câștiga turneul.

El a precizat că a uitat sentimentele pe care le-a avut ca jucător în 1998, când a câștigat titlul mondial. ''Cu staff-ul meu am făcut totul ca să fim pregătiți. E un privilegiu pentru noi să jucăm meciul de deschidere și așteptăm cu nerăbdare lovitura de start'', a mai spus Deschamps.

''Indiferent că e vorba de România sau de altă echipe, obiectivul e să marcăm cât mai repede posibil'', a arătat Didier Deschamps. ''România nu e o echipă ultradefensivă, a apreciat tehnicianul francez. Apărarea sa are o calitate ridicată, iar echipa poate lansa contraatacuri periculoase și are un apetit ofensiv foarte mare. Are capacitatea de a amăgi. Popa, Stanciu și Stancu sunt jucători de nivel înalt. Echipa se apără foarte bine și am remarcat o disciplină tactică foarte bună''.

Deschamps a vorbit și despre presiunea existentă înaintea meciului de vineri: ''Fiecare jucător are o reacție individuală la presiune, iar lucrul cel mai important este să abordăm primul meci cu încredere. Acest stres e indispensabil pentru un jucător de nivel înalt, dar până la urmă totul depinde de ce va face și România pe teren''.

''Aș prefera să punem probleme adversarului, dar dacă acesta ne va obliga să ne apărăm acceptăm acest lucru. Când joci cu Spania știi că te va domina. Trebuie să menținem un echilibru, pentru că posesia mingii nu decide rezultatul. Prefer verticalizarea, decât posesia mingii. Prefer să accelerăm și să arătăm forță de pătrundere'', a subliniat Deschamps.

Întrebat de faptul că această ediție a Campionatului European este prima cu 24 de echipe la turneul final, Deschamps a spus: ''E o decizie a UEFA, care încarcă un pic calendarul echipelor. E un format ca la Cupa Mondială și chiar dacă există echipe favorite pe hârtie, diferența de nivel s-a redus. S-a văzut în preliminarii și se va vedea și la turneul final''.

Franța și România vor juca meciul de deschidere la EURO 2016, vineri, de la ora 22,00 (ora României), pe Stade de France din Saint-Denis.