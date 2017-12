Dilema lui Berlusconi la 80 de ani: revine în politică sau rămâne bunic?

Fostul premier italian Silvio Berlusconi împlinește joi vârsta de 80 de ani departe de viața publică, afirmând că dorește să facă un pas înapoi în politică, o amantă ingrată despre care susține că nu a iubit-o niciodată, deși presa italiană nu exclude posibilitatea ca el să se implice din nou activ în chestiunile politice, mai ales că partidul său de dreapta "Forza Italia" se află într-un regres vizibil, comentează agențiile AFP și EFE. "Încă privesc cu incertitudine viitorul meu. Lucrul pe care l-am decis, probabil cel mai important, este că voi petrece mai mult timp cu copiii și nepoții", a spus el într-un interviu publicat miercuri de săptămânalul "Chi", deținut chiar de familia Berlusconi.

Obișnuit să fie mereu în centrul atenției, Silvio Berlusconi își aniversează ziua de naștere complet retras după o operație pe cord, cu cea mai iubită afacere a familiei sale, echipa de fotbal AC Milan, vândută unor întreprinzători chinezi și cu partidul "Forza Italia", pe care l-a înființat în anul 1994, ajuns cu popularitatea la un minim istoric. În pofida chirurgiei estetice și a implanturilor capilare, Berlusconi îmbătrânește vizibil, iar în cele două luni care au trecut de când a ieșit din spital nu a avut nicio apariție publică și s-a refugiat la reședința de la Arcore, aproape de Milano, alături de logodnica sa, Francesca Pascale, cu aproape o jumătate de secol mai tânără decât el. "Nu m-am gândit niciodată la vârsta mea, dimpotrivă, mereu am trăit ca și când aș fi avut 40 de ani, dar a venit operația și am conștientizat că am 80 de ani", mărturisește fostul premier în interviul publicat miercuri. "Politica nu m-a pasionat niciodată. M-a făcut doar să risipesc timp și energie, dar am decis să mă implic numai pentru a împiedica sosirea comuniștilor la putere", susține Berlusconi, care a condus guvernul de la Roma în anii 1994-1995, apoi între 2001 și 2006 și în final între 2008 și 2011.

Dar italienilor le vine greu să creadă că, în pofida vârstei, Berlusconi se va mulțumi cu rolul de bunic care-și crește nepoții. De altfel, incertitudinile sunt alimentate de colaboratorii săi cei mai apropiați, cum este avocatul Nicola Ghedini, care într-un interviu acordat recent cotidianului "Libero" a afirmat că așteaptă cu încredere sentința Tribunalului de la Strasbourg în dosarul de fraudă fiscală din cauza căruia lui Berlusconi i s-a interzis să participe la orice alegeri până în anul 2019. Și presa italiană scrie despre o posibilă revenire a lui Berlusconi pe scena politică. Astfel, cotidianul "Corriere della Sera" avansează ipoteza că el pregătește un al treilea proiect politic, după "Forza Italia" și coaliția de centru-dreapta "Poporul Libertății", proiect care ar urma să iasă la suprafață în primăvară. Și unii analiști cred că Berlusconi pune ceva la cale din fortăreața de la Arcore.

Deocamdată, până la o decizie privind politica, organizatorul petrecerilor Bunga-Bunga își va sărbători împlinirea vârstei de 80 de ani cu o cină simplă și intimă alături de Francesca și de cei cinci copii, născuți în urma a două căsătorii.