Din nou emoţii pentru campioana HCM

08:57:32 / 29 Aprilie 2014

Luati legatura cu Sorin si haideti sa fim cat mai multi!

Deplasare pentru FINAL FOUR Mergem la FINAL FOUR cu un autocar inchiriat (cred ca il voi lua pe acelasi cu care am fost tot la Berlin in martie). Vom pleca din Constanta joi 15 mai ora 18.00 din fata salii sporturilor si vom merge pe traseul Constanta - Arad - Budapesta - Bratislava - Praga. Ne vom caza in Praga vineri/sambata 16/17 mai. Avem o noapte de distractie!!! Praga fiind un oras cu o viata de noapte ... incitanta! Plecam sambata dimineata din Praga dupa micul dejun. Ajungem la Berlin. Ne oprim cateva ore in centru si mergem la meci. Cazare Berlin sambata/duminica 17/18 mai. Berlinul nu este un oras extraordinar dar are destule atractii si sigur veti avea ce vedea! Duminica plimbare prin oras si seara la sala. Dupa meci mergem in oras sa mancam si spre miezul noptii plecam pe traseul Berlin - Dresda - Praga - Bratislava. Luni 19 mai suntem la Bratislava. Ramanem in Bratislava si o vizitam. Bratislava chiar merita sa fie vazuta! Luni/marti 19/20 mai cazare la Bratislava. Marti dimineata la ora 7,00 plecam spre casa iar marti la ora 24,00 suntem in Constanta. Cei care doresc sa mearga sunt rugati sa ma sune la 0724 650 340 sau va rog sa-mi trimiteti mesaje private si va voi raspunde tuturor! Data limita de inscriere este 8 mai pentru excursie si pentru bilete pana cu 2 ore inainte de meci cand ne vom strange cu totii in fatza salii sa cumparam biletele de la casa!! Dupa experienta nefericita de data trecuta de la Berlin cand am pierdut 5400 de euro nu voi mai achita inainte cazarile si le voi achiata abia dupa ce vom umple autocarul! Costul excursiei: 175 euro (transport + cazare) Varianta a 2-a: doriti sa mergeti cu masina anuntati cate persoane sunteti si eu ma ocup de bilete! Biletele se vor rezerva de catre club si eu ma voi ocupa de cumpararea lor! Biletele le vom cumpara la Berlin cu minim 2 ore inainte de meci! Fiecare echipa a primit cate 250 de bilete iar noi am decis sa le luam pe toate pentru a putea oferi tuturor posibilitatea de a fi alaturi de echipa! Este cel mai important moment din istoria handbalului masculin romanesc, de dupa revolutie la nivel de echipe de club!!! Dorim ca si cei din comunitatile romanesti din Germania, Suedia si Danemarca sa vina alaturi de noi! Voi tine o evidenta stricta a numarului de bilete comandat de voi si veti gasi postat pe profilul meu care este situatia LA ZI a BILETELOR! Pana acum suntem 12 cei care mergem sigur!