Dinamo - Steaua, unicul derby

Arena Naţională din Bucureşti va găzdui miercuri seară, de la ora 20.30, mult aşteptata confruntare dintre Dinamo şi Steaua, un derby care în actualul campionat găseşte cele două formaţii în situaţii diferite. Steaua este pe primul loc, dar simte în ceafă răsuflarea Viitorului lui Gică Hagi, care s-a apropiat la un singur punct, în timp ce Dinamo luptă pentru o prezenţă în play-off, o înfrângere în derby sporind emoţiile „câinilor roşii” în lupta pentru o clasare pe locurile 5-6 la finalul sezonului regulat.

„Derby-ul e derby, e Steaua - Dinamo, unde întotdeauna nu contează echipa mai în formă, echipa mai bună. Orgolii, motivaţie, fiecare vrea să dea maximum. Va fi un meci care, cred eu, toţi din România îl vom urmări, pentru că e unicul derby. Facem ce facem, tot la ele două ajungem, sunt cele mai mari, cele mai bune, au tradiţie, istoria cântăreşte”, a declarat Gheorghe Hagi referitor la confruntarea de miercuri seară.

Marţi seară, în primele două meciuri din etapa a 18-a s-au înregistrat următoarele rezultate: Concordia Chiajna - ASA Tg. Mureș 1-2 (C. Ciobanu 90 / Ciolacu 87, G. Matei 90+3) şi FC Viitorul - CSM Poli Iași 1-0 (Nimely 73).

Programul celorlalte partide din etapa a 18-a - miercuri, 30 noiembrie, ora 14.00: CS Universitatea Craiova - ACS Poli Timișoara, ora 18.00: FC Botoșani - Gaz Metan Mediaș, ora 20.30: Dinamo București - FC Steaua București; joi, 1 decembrie, ora 18.00: Pandurii Tg. Jiu - FC Voluntari, ora 20.30: Astra Giurgiu - CFR Cluj. Toate meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Steaua 34p (golaveraj: 22-11), 2. FC VIITORUL 33p (22-17), 3-4. CS U. Craiova şi Gaz Metan 30p (24-18), 5. CFR 26p (28-13), 6. Dinamo 26p (28-20), 7. Botoșani 24p (23-17), 8. Pandurii 23p (18-20), 9. Voluntari 21p (23-24), 10. Astra 20p (16-22), 11. Iași 16p (15-21), 12. Concordia 16p (10-23), 13. ASA 6p (14-32), 14. ACS Poli 4p (18-29). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.