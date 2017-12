Dîncu: instituțiile sunt blocate de o supraierarhie

07:38:35 / 06 Februarie 2016

Stilul de management nu de vrajeala politico-tehnocrat

Domnule Dincu.pai dumneata ai devenit ajutor de Prim ministru ca sa ne spui ce stie o intreaga tara.Nu numai ca stie,dar si suporta.Pai stim si noi ceva despre ;competenta personalului de conducere.Poti sa ne spui care sunt criterile de numire?Cine o face?Organizarea activitatii.Ai vazut ?domnu Oprea nu si-a luat concediu.El a muncit nu a gandit.A conceput ceva?Nu! S-a plimbat cu coloana oficiala.Activitatea de rutina ,prin care conducatorul rezolva probleme de mai mica importanta,semnaturi,corespondenta,conversatii,sedinte,ia timp dar astea sunt datorita birocratiei sufocante.Domnu Dincu,lasa-ne bre cu vrajeala asta de tehnocrat imbracat in culori politice.Eu zic sa iesi in mass-media atunci cand poti sa spui----.,,,Pentru ca in aceasta structura treaba nu mergea bine,EU (nu NOI)am luat urmatoarele masuri ,si MA,(nu NE)astept la urmatoarele rezultate peste ...zile,saptamani,luni,Cam atat ca lumea nu mai are rabdare.Daca reusesti, ramai in scaun daca nu ,salut.Dar,nici sa mai faci pe desteptu si s-ti justifici insuccesul aruncand vina pe cei din inaintea ta sau pe....Putin si rusi.