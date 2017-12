Diplomele studenţilor de la Universitatea „Ovidius” ar putea fi recunoscute internaţional

Universitatea „Ovidius” Constanţa a avut un an greu, după cum a declarat rectorul instituţiei, prof. univ. dr. Victor Ciupină, ieri, într-o conferinţă de presă. Avînd peste 20.000 de studenţi, instituţia de învăţămînt superior a avut şi un amplu program de investiţii. „Am primit finanţare pentru finalizarea modului II al Campusului Universitar, construcţie cu o suprafaţă de 12.000 de metri pătraţi. Spaţiul va fi destinat Facultăţilor de medicină şi biologie şi credem că anul universitar 2007-2008 va fi deschis în această clădire”, a declarat prof. univ. dr. Victor Ciupină. El a mai spus că în această perioadă continuă lucrările la Căminul 2 din faleză Nord care va fi recepţionat în februarie 2007 cînd toate cele 441 de locuri de cazare vor fi disponibile pentru studenţii universităţii. Totodată, s-a terminat mansardarea Căminului 2 din bd-ul Mamaia şi s-au creat 25 de săli de lectură, iar din ianuarie 2007 vor începe reparaţiile capitale şi la Căminul nr. 1, situat tot pe bd-ul Mamaia. Şi aici este prevăzută mansardarea imobilului şi crearea a 20 de noi săli de lectură. „În 2006 am finalizat clădirea Facultăţii de construcţii de pe strada Unirii, precum şi spaţiile destinate Facultăţii de stomatologie pentru care există mai multe locaţii”, a mai spus rectorul. Însă lista investiţiilor este mult mai mare, iar în această perioadă s-a turnat fundaţia unui nou obiectiv. „Este vorba despre o tipografie a universităţii care are inclusă şi o editură pentru carte şi lucrări ştiinţifice. La etaj este prevăzută o aulă cu peste 400 de locuri, precum şi o bibliotecă dotată cu un fond de carte valoros, dar şi cu mijloace electronice de informare”, a mai spus Ciupină. În ceea ce priveşte planurile pentru 2007, Ciupină a declarat că principala preocupare este ca diplomele de la „Ovidius” să fie recunoscute de alte universităţi, atît din Europa, cît şi din America. „De doi ani există practica mobilităţii studenţilor pentru perioade determinate. Astfel, un student român care studiază un semestru la o universitate străină acumulează 30 de credite care îi sînt recunoscute şi de alte universităţi, cum şi noi recunoaştem creditele pe care le acumulează un student străin care studiază la noi”, a precizat Victor Ciupină. El a mai spus că în perioada următoare preocuparea conducerii universităţii va fi aceea de a încheia protocoale de colaborare cu condiţii ferme cu alte universităţi europene astfel încît diplomele constănţenilor care studiază la „Ovidius” să fie recunoscute internaţional.