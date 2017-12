Directori reconfirmaţi în funcţii

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Nicolae Duţă, a declarat, ieri, că 70% dintre preşedinţii-directori generali ai Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate şi a Municipiului Bucureşti au fost reconfirmaţi în funcţii, interimar, până la organizarea concursului, în ianuarie 2010. “Nu m-aş fi apucat să schimb preşedinţii Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate imediat după numirea mea în funcţia de preşedinte al CNAS. Am făcut însă acest lucru întrucât exista un ordin al fostului preşedinte al CNAS (Ordinul de modificare a indicatorilor de management nr. 982/30.11.2009 - n.r.), care nu mai permitea rămânerea acestora în funcţiile pe care le ocupau. În acest context am semnat ordinele de eliberare din funcţie pentru toţi preşedinţii Caselor Judeţene şi pentru cel al Municipiului Bucureşti. După aceea am semnat alte ordine prin care 70% dintre preşedinţii-directori generali au fost repuşi în funcţii”, a spus Lucian Nicolae Duţă. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a mai spus că pe ceilalţi 30% nu a putut să-i repună în funcţie întrucât aceştia nu lucrau strict în Casa respectivă de asigurări de sănătate. Duţă a precizat că una din condiţiile pentru a ocupa postul de conducere este să lucreze în respectiva instituţie. Mandatele preşedinţilor-directori generali ai Caselor de Asigurări de Sănătate au încetat marţi, în conformitate cu ordinul preşedintelui CNAS nr. 1036/14.12.2009, ţinând cont că au fost modificaţi indicatorii de performanţă din contractul de management. La Constanţa nu s-a produs nicio modificare la şefia CJAS, preşedinte/director rămânând Daniel Learciu.